OlliOlli World: VOID Riders è ora disponibile

Fai un kickflip nelle profondità più cool dello spazio e vivi una nuova avventura extraterrestre in OlliOlli World

Private Division e Roll7 hanno annunciato che OlliOlli World: VOID Riders, la prima delle due espansioni dell'acclamatissimo gioco di skateboard a piattaforme OlliOlli World, è ora disponibile come download digitale per le console PlayStation5, PlayStation4, 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC. OlliOlli World: VOID Riders è disponibile separatamente o come parte della OlliOlli World Rad Edition e del Pass di espansione. La Rad Edition include la versione base del gioco, OlliOlli World: VOID Riders e la seconda espansione (prevista per la fine del 2022), nonché l'oggetto estetico digitale "Tavola da skate Close Encounter".

Gli extraterrestri super stilosi Sair’Rah, Khehvyn e Pftangxi sono arrivati su Radlandia, con la missione di trovare esemplari di skater da portare al potente Nebulord. OlliOlli World: VOID Riders presenta un nuovo mondo pieno di sfide e attrezzature spaziali, che ti prepareranno per esplorare la nuova zona aliena conosciuta come il "V.O.I.D.". Trova il tuo flow mentre sfrecci sul tuo skate tra le nevi di Cloverbrook, fai grind nella spettrale Sunshine Valley e visita la tempestosa Burntrock. Potresti persino ritrovarti vittima di un rapimento alieno mentre attraversi Radlandia, grazie al raggio traente antigravità. Atterra alla grande, fai colpo su Nebulord con il tuo stile fantascientifico e diventa uno dei suoi skater terrestri preferiti!

"OlliOlli World è sempre stato un gioco pieno di personaggi strani e particolari, e siamo felici di poter raddoppiarne la dose nella nostra ultima espansione, dove metteremo in atto idee che sono letteralmente fuori dal mondo" ha detto John Ribbins, direttore creativo di Roll7. "Questi intrepidi esploratori spaziali sono arrivati a chiedere il tuo aiuto, quindi è tornato il momento di prendere la tavola da skate, battere qualche punteggio e guadagnarti attrezzatura completamente nuova per riflettere perfettamente il tuo stile stellare."

"In un gioco dove ci sono rane parlanti, persone fatte di gelato e orsi che fanno sci d'acqua, sembra difficile credere che le cose possano diventare più strane di così. Ma Roll7 è riuscito nell'impresa, e quindi ti ritroverai in compagnia di alieni che ti lasceranno a bocca aperta, sfrutterai la forza levitante dei raggi traenti e metterai alla prova le tue abilità da mago dello skate" afferma Mika Kurosawa, produttore senior di Private Division. "Non vediamo l'ora che i giocatori mettano le mani su OlliOlli World: VOID Riders, la prima delle due grandi espansioni che abbiamo in programma per il gioco."



In OlliOlli World: VOID Riders, farai skate tra una varietà di livelli con i tuoi amici extraterrestri e scoprirai un lato completamente nuovo di Sunshine Valley, Cloverbrook e Burntrock. Mentre i tuoi compagni alieni raccolgono esemplari di skater (e di mucche), supera gli ostacoli davanti a te per sbloccare il pianeta madre dei VOID Riders: il V.O.I.D. Esprimiti al meglio con un look fuori dal mondo. Troverai di tutto, dallo streetwear alieno al pigiama da mucca. In più, avrai a disposizione numerose altre opzioni di personalizzazione completamente nuove per trascendere il tuo stile fantascientifico personale, incluse nuove emote e trick entusiasmanti.









OlliOlli World: VOID Riders

è disponibile come download digitale a €9,99**

per PlayStation

®

5, PlayStation

®

4, Xbox X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC*.

VOID Riders è anche inclusa nel

Pass di

espansione

per €14,99 ed è parte della

Rad Edition

,

una versione deluxe del gioco, disponibile per

€

44,99 che include il gioco base,

OlliOlli World: VOID Riders

e la seconda espansione (prevista per la

fine del 2022), nonché l'oggetto estetico digitale "Tavola da skate Close Encounter".

È necessario il gioco base per poter giocare all'espansione.

OlliOlli World: OlliOlli World

