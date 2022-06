Level Infinite apre le pre-registrazioni per Chimeraland

Dopo il successo della Closed Beta, Level Infinite ha annunciato oggi che le pre-registrazioni per Chimeraland sono aperte ai giocatori di tutta Europa e del Nord America. Chimeraland è un gioco d'avventura sandbox open world free-to-play, in uscita quest'estate su PC, iOS e dispositivi Android.





Ispirandosi a miti e leggende, Chimeralandporterà i giocatori in un mondo preistorico e mitico dove bestie fantastiche vagano per terra, mare e aria. Una volta catturate e addomesticate, i giocatori potranno trasformare le loro cavalcature utilizzando l'innovativa meccanica "evolvi e divora" di Chimeraland. Divorando una Chimera rivale, ci sarà la possibilità di innestare una delle sue parti del corpo sul proprio animale: non è più necessario immaginare come sarebbe un unicorno con la coda di uno scorpione! L'alto livello di personalizzazione di Chimeralandnon si ferma però qui: i giocatori possono creare il loro personaggio e costruire il mondo dei loro sogni sfruttando a pieno l'estesa mappa di gioco.





Tutti i giocatori che si pre-registrano riceveranno uno dei numerosi oggetti di gioco esclusivi per avere un vantaggio al momento del lancio di Chimeraland quest'estate. Un'ulteriore ricompensa sarà sbloccata per tutti i giocatori quando le pre-registrazioni raggiungeranno 1 milione, 3 milioni, 5 milioni e 10 milioni. Per i dettagli e le regole dell'evento, consultare il sito ufficiale.

Caratteristiche principali di Chimeraland:

Open World: I giocatori potranno vagare liberamente in oltre 1000 km quadrati.

Creare un mistico e selvaggio mondo di gioco: Costruite un mondo da sogno ovunque, sia esso in terra, cielo o in mare.

Esperienza personalizzabile: Grazie ad innumerevoli aspetti e oggetti personalizzabili, il giocatore potrà essere chiunque vorrà.

Creature uniche: Qualsiasi creatura può diventare un animale domestico del giocatore, utilizzando il sistema unico di “divora o evolvi" che conferisce alle creature caratteristiche, forme e abilità uniche.

Armi versatili per combattimenti migliori: Parti alla carica senza paura in ogni battaglia grazie a una serie di armi che possono essere cambiate a piacimento

Chimeraland è un gioco open world con un alto grado di libertà. I giocatori possono esplorare e costruire liberamente, interagire con animali esotici, combattere, allevare animali domestici e sopravvivere in un mondo antico e dinamico.

