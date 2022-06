DAL 29 LUGLIO IMMERGITI NEL MONDO PARALLELO DI DIGIMON SURVIVE

Bandai Namco Europe ha annunciato cheDIGIMON SURVIVE, l’ibrido visual novel/RPG tattico, arriverà il 29 luglio per PlayStation 4 (compatibile PlayStation 5), Xbox One (compatibile Xbox Series X|S), Nintendo Switch, e PC via STEAM. I preorder fisici del gioco sono aperti. I giocatori che acquistano il gioco digitalmente tra il lancio e il primo mese riceveranno Guilmon e un Oggetto di Cura come contenuto bonus.











DIGIMON SURVIVEporta i giocatori in un mondo misterioso pieno di mostri pericolosi e battaglie mortali che metteranno a dura prova la loro capacità di sopravvivenza. Nei panni del protagonista, Takuma Momozuka, i giocatori potranno avere un impatto diretto sul risultato della loro avventura attraverso una serie di scelte difficili, ad esempio come far evolvere i propri Digimon, il modo di legarsi agli NPC e molto altro.

