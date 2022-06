Pronti per le vacanze? Ecco come spedire bagagli

Stai per partire per le vacanze e hai paura di dimenticare qualcosa di essenziale? Come preparare la valigia? Quali sono i documenti da avere? A cosa dovresti pensare prima di partire?

Come preparare i bagagli prima del viaggio

Iniziare a fare le valigie è già un po' una vacanza. Tuttavia, abbiamo sempre paura di dimenticare qualcosa di essenziale e questo passaggio può essere molto stressante per alcuni viaggiatori.



Prima di iniziare a riempire la valigia, dovrai già scegliere la dimensione dei bagaglio. Partirai con una valigia da cabina, uno zaino o una valigia grande? Sta a te trovare ciò che sarà più conveniente a seconda della durata del tuo soggiorno e della tua destinazione.



In ogni caso l'ideale sarà partire con una valigia facilmente identificabile e pesarla prima della partenza per verificare che non raggiunga il limite di peso autorizzato per i viaggi aerei. Deve essere identificabile per essere sicuri di non confonderla con un'altra in aeroporto o tra gli altri bagagli a mano del volo (o nella stiva dell'autobus).

Per questo il consiglio è di optare per una valigia personalizzabile. Ricorda inoltre di scrivere il nome, indirizzo e numero, utile in caso di smarrimento.

Se la vacanza rigurada tutta la famiglia o più famiglie per esempio in una casa vacanza e non vuoi farti mancare niente puoi pensare anche di spedire i bagagli tramite corriere in modo da viaggiare più comodo anche se parti in macchina o evitare di portare carichi pesanti.



Alcuni oggetti ti saranno utili durante il viaggio



Anche se porti una valigia, è meglio tenere con te a parte oggetti essenziali o di valore durante il viaggio:



Portafogli

Passaporto e visto

Telefono

Tablet

Batteria esterna se ne hai una

Fotocamera + scheda di memoria

Computer portatile

Lettore mp3

Il caricatore per ogni dispositivo

Inoltre, durante il viaggio, ecco alcuni oggetti utili da avere con te, soprattutto per tua comodità:



Libri, riviste, un mazzo di carte

Auricolari o cuffie

Una penna e un taccuino per annotare i tuoi ricordi

Una bottiglia d'acqua vuota : puoi riempirla in aeroporto (dopo i controlli di sicurezza)

Cose mangiare: panini, pizze, snack

Un cuscino da viaggio se si tratta di un lungo viaggio in auto. Ma anche un paio di calzini, un maglione e una sciarpa

Calze compressive

Documenti da non dimenticare



Senza alcuni documenti essenziali, rischierai di tornare a casa prima del previsto. Ecco l'elenco dei documenti essenziali da portare con sé quando si viaggia:



Il tuo passaporto o carta d'identità in corso di validità

Un visto o una pre-autorizzazione per entrare nel territorio (ESTA negli Stati Uniti, AVE in Canada, ecc.).

La tessera sanitaria europea se viaggi in Europa

Le tue carte di credito, che saranno separate

Tutti i documenti relativi al tuo viaggio: prenotazione biglietti aerei (o treno, autobus, traghetto), noleggio auto, hotel...

certificato di assicurazione di viaggio

Patente di guida + patente internazionale, se noleggi un'auto

Contanti in euro e/o nella valuta del paese di destinazione

Cose da fare prima della partenza

Quando si parte per un viaggio, ci sono una moltitudine di cose a cui pensare. Ecco un elenco per aiutarti a non dimenticare nulla.



Scansiona i tuoi documenti di identità e inviateli via e-mail

Scrivi sul tuo telefono o su un taccuino l'indirizzo del tuo hotel

Scopri come raggiungere il tuo hotel (almeno il primo), la tua compagnia di autonoleggio, la tua agenzia di viaggi…

Conserva il numero della tua compagnia di autonoleggio, del tuo hotel/host o della tua agenzia

Individua la strada per raggiungere il tuo alloggio (se noleggi un'auto)

Scarica mappe offline su Gmaps: questo ti permetterà di localizzarti senza una connessione Internet

Scopri i trasporti pubblici se viaggi in città: bus, metro? Fino a che ora sono in servizio?

Scarica l'applicazione della tua compagnia aerea, dei tuoi alloggi (es: Booking, Airbnb), della rete di trasporto locale e di Uber (per ogni evenienza)

Invia un'e-mail alla tua compagnia di autonoleggio, alla tua agenzia o al tuo hotel/host per far sapere loro l'orario di arrivo

Aggiorna la tua applicazione Whatsapp o Messenger per parlare con i tuoi cari e contattare facilmente le persone lì.

Dì ai tuoi cari che sarai all'estero

Prendi una VPN per proteggere i tuoi dati quando ti connetti in luoghi pubblici

Scarica serie/film sul tuo tablet o computer

Carica il tuo telefono e i tuoi utili oggetti high-tech prima e durante il viaggio



Il contenuto della valigia



Ora entriamo nel vivo della questione: come fare la valigia? Ecco la risposta a questa domanda suddivisa in diverse categorie.

Borsa da toilette



Spazzolino da denti e dentifricio

Deodorante

Rasoio o rasoio elettrico

Articoli da toeletta: gel doccia, shampoo...

Latte idratante e/o crema da giorno

Struccante

Balsamo per le labbra

Spazzola per capelli e elastici

Lima per unghie (il tagliaunghie non va in cabina)

Crema solare

Contraccettivo

Repellente per zanzare

Protezioni igieniche

Tappi per le orecchie + maschera per dormire

fazzoletti

Pinzette

Lenti a contatto

In cabina i prodotti liquidi devono essere di piccolo formato (100 ml massimo), in numero massimo 10, conservati in un sacchetto di plastica trasparente. Se hai un volo a lungo raggio, ricordati di portare con te piccoli articoli per l'igiene. Puoi anche portare un piccolo asciugamano per rinfrescarti tra un volo e l'altro.

Farmaci



I trattamenti abituale e la loro prescrizione (obbligatoria)

Paracetamolo, antidiarroici (a seconda della destinazione), antistaminici (allergie) e farmaci contro la cinetosi.

Certificato delle vaccinazioni obbligatorie durante il soggiorno (per esempio la febbre gialla in Brasile)



Potresti pensare di prendere un piccolo kit di pronto soccorso con medicazioni, bende, disinfettante, antiveleno, impacchi, soluzione reidratante, coperta di sopravvivenza, ecc.



La sua utilità dipenderà dalle condizioni del tuo viaggio. Se viaggi in città, non caricarti inutilmente di una moltitudine di medicinali “per ogni evenienza”. Puoi facilmente trovare una farmacia in qualsiasi città del mondo. Tuttavia, se la tua vacanza si svolge nella natura, prendi ciò che ti sembra più importante.

Vestiti



Questa sezione dipende molto dalla tua destinazione, dalla capacità della tua valigia e dalle tue abitudini. Per una valigia minimalista e una breve vacanza, ecco cosa puoi mettere in valigia:



Un paio di scarpe da ginnastica su di te + un paio di scarpe leggere nella tua borsa

T-shirt 5/6, canotte

1 vestito o 1 vestito “elegante” secondo necessità

1 maglione addosso + 1 maglione in valigia

Pantaloni tipo leggings su di te (per l'escursionismo) + 1 pantaloncini

1 impermeabile

4 paia di calzini

4 biancheria intima

1 berretto e occhiali da sole

1 costume da bagno

+/- un telo mare

+/- scarpe da trekking (possono sostituire le scarpe da ginnastica)

1 sacco per la biancheria sporca

Se invece viaggi in un paese freddo, puoi portare:



3 maglie in pelle termica (canottiere o maniche corte)

T-shirt a maniche lunghe termiche a 3/4

2 maglioni caldi

1 pantalone

1 paio di scarpe invernali

4/5 biancheria intima

5 paia di calzini spessi

1 cappello, 1 sciarpa, guanti

1 giacca invernale



Ricorda inoltre di infilare in valigia:



Una guida di viaggio e una guida di conversazione

Un lucchetto

Una presa multipla + un adattatore per spine

Una chiavetta USB: può essere utile per stampare documenti (biglietti aerei andata e ritorno, voucher per un'attività)



Per fare le valigie, ricordati di ottimizzare lo spazio. Per fare questo, arrotola i tuoi vestiti, metti gli oggetti in tutte le tasche e nelle borse portaoggetti (la tua macchina fotografica per esempio).



Questa checklist di viaggio include principalmente gli elementi essenziali a cui pensare. Vedrai che viaggiando, tutto diventerà più facile e porterai sempre meno cose con te.



