Apex Legend Mobile - Disponibile un nuovo aggiornamento

Loba si trasferisce su Apex Legends Mobile insieme alla nuova modalità Controllo Termico, alla modalità a tempo limitato Armati e Pericolosi, al nuovo Battle Pass e a molto altro ancora incluso nell'aggiornamento Morsa del Gelo Ad oggi, Apex Legends Mobile ha raggiunto 23 milioni di giocatori in tutto il mondo EA e Respawn Entertainment hanno annunciato oggi che l’aggiornamento Morsa del Gelo di Apex Legends Mobile viene lanciato oggi per i giocatori in tutte le regioni in cui il gioco è disponibile. A meno di un mese dal lancio, Apex Legends Mobile ha raggiunto 23 milioni di giocatori in tutto il mondo e, con un'ampia serie di contenuti in lavorazione, Morsa del Gelo è solo l'inizio. Oltre ad apportare una serie di aggiornamenti chiave, come un nuovissimo Battle Pass pieno di sbloccabili, l'aggiornamento della Stagione Uno segna l'aggiunta di una delle Leggende più popolari delle versioni per PC e console, l'unica e sola ladra traslocatrice, Loba. Oggi è stato rilasciato un trailer per anticipare e celebrare l'aggiornamento Cold Snap: qui Oltre all'introduzione di Loba, beniamina dei fan, nel pool delle Leggende, l'aggiornamento Apex Legends Mobile Morsa del Gelo conterrà anche il gelido Controllo Termico. Situato appena sopra Train Yard su World's Edge, questo lander costruito da Hammond ha la capacità di alterare il clima in specifici POI, portando un inverno anticipato agli Apex Games (insieme ad una nuova granata gelida da provare). Il Climatizzatore si spegne e si accende nel corso di una partita, ricoprendo di neve alcune zone di World's Edge e offrendo ai giocatori ricompense davvero gelide. Quando il Climatizzatore è attivo, i giocatori possono controllare la loro mini-mappa per trovare le scatole di bottino ghiacciate e raccogliere diamanti per acquistare oggetti rari nel Negozio stagionale. I diamanti possono essere raccolti anche dai nemici caduti, quindi buon fragging! I giocatori possono accedere a Loba al livello 25 del Battle Pass o sbloccarla nel negozio in qualsiasi momento a partire da questo giovedì. E ricordate, su Apex Legends Mobile, la Progressione Leggenda porterà nuovi vantaggi ai giocatori di Loba, tra cui la possibilità di afferrare gli stendardi dei giocatori. L'aggiornamento Morsa del Gelo includerà anche un nuovo Pass Battaglia completamente rifornito. Il nuovo Battle Pass è disponibile in due versioni, Premium e Premium Plus, con una serie di fantastici bonus per i giocatori, tra cui: Premium: 1x Pelle della leggenda eterna (Octane - Ice Climber)

2 skin Leggenda leggendaria (Bangalore - Ghillie invernale, Bloodhound - Impronte di neve)

2 skin arma leggendaria (EVA-8 fucile automatico, Devotion LMG)

Varie ricompense in oggetti (banner, emoticon, pacchetti del Sindacato, ecc.)

800 Oro del Sindacato Premium Plus: Tutti i contenuti del Battle Pass Premium

80% di guadagno di esperienza BP bonus

500000 esperienza BP (10 livelli BP)

Cornice Avatar limitata Morsa del Gelo è il primo di molti aggiornamenti previsti per Apex Legends Mobile, con l'aggiunta costante di nuove Leggende, mappe, modalità e altro ancora. Oltre al debutto su cellulare di Loba e del nuovo POI invernale, Morsa del Gelo porterà con sé una serie di altri aggiornamenti del gioco, tra cui una nuova modalità a tempo limitato chiamata Armati e Pericolosi: Solo Shotgun e fucili da Cecchino e una serie di correzioni di bug e miglioramenti, tutti dettagliati in modo molto chiaro nelle note della patch recentemente rilasciate che trovate qui. Apex Legends Mobile è un gioco strategico battle royale che offre un tocco unico al leggendario gameplay basato sui personaggi, le migliori battaglie di squadra e i combattimenti veloci che hanno cementato il posto del gioco come uno dei migliori sparatutto al mondo, il tutto in un pacchetto mobile. Per ulteriori informazioni su Apex Legends Mobile, visitare il sito: https://www.ea.com/games/apex- legends/apex-legends-mobile .

Altre News per: apexlegendmobiledisponibilenuovoaggiornamento