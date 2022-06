Trust riceve per il 2022 la medaglia d’argento di EcoVadis

Un importante riconoscimento per l’impegno costante dell’Azienda in termini di sostenibilità

Trust, azienda di accessori digitali per il mercato dell’home office e del game, è orgogliosa di annunciare di aver ricevuto la prestigiosa medaglia d’argento EcoVadis per il 2022.

EcoVadis è considerato il fornitore più affidabile al mondo in valutazioni di sostenibilità aziendale. La società valuta a livello globale le aziende e imprese di tutti i settori, basandosi su una serie di aree critiche per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili, tra cui ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. In particolare, EcoVadis ha riconosciuto l’impegno concreto di Trust nello sviluppo di iniziative eco-friendly in materia di ambiente, lavoro e diritti umani.

Allard Boer, CFO di Trust, dichiara: “Questa valutazione è un premio per i miglioramenti che l’azienda ha fatto e che continua a fare. Il punteggio dimostra che siamo tra i primi 25% del nostro settore già valutato da EcoVadis in termini di sostenibilità. Da un lato, è un bel complimento essere all’avanguardia, ma dall’altro sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare per l’intero settore. Vogliamo essere d’ispirazione per gli altri e siamo felici di avviare un dialogo con i partner del nostro settore.”

Dorothee de Backer, Head of Products di Trust, dice: “Un impegno costante per ridurre l’impatto ecologico e perseguire la circolarità, con condizioni di lavoro eque in tutta la catena lavorativa. Per questo motivo, lavoriamo a stretto contatto con organizzazioni come EcoVadis per integrare i principi ESG nelle nostre operazioni e sviluppare accessori digitali sostenibili". Sostenibili per le persone. Sostenibili per il pianeta. A prezzi “sostenibili”.

La valutazione di EcoVadis rappresenta per Trust una base da cui partire per identificare le aree di miglioramento. Martijin Lutgerink, CCO di Trust afferma: “Vogliamo offrire a tutti i consumatori un’alternativa ecologica al giusto prezzo. Diventare più sostenibili, mantenendo prezzi competitivi è un viaggio che richiede intelligenza, perseveranza e collaborazione con tutti i partner dell’intera catena produttiva”.

Sostenibilità in Trust

Sono due anni e mezzo che Trust ha integrato le tematiche ambientali, sociali e governative (ESG) nella propria strategia aziendale. Da allora, sono stati compiuti molti passi avanti per raggiungere questo obiettivo. Con lo sviluppo di ogni nuovo prodotto, Trust analizza le diverse aree in cui può fare la differenza.

Dall’imballaggio al prodotto

Trust ha fatto progressi anche per quanto riguarda gli imballaggi sostenibili, non solo in termini di dimensioni, ma anche di produzione degli stessi. Il packaging più piccolo riduce, infatti, non solo i materiali stessi, ma anche le emissioni di carbonio nel trasporto. Inoltre, Trust si sta concentrando sulla riduzione della plastica negli imballaggi e sull’utilizzo di materiali riciclati. Il nuovo mouse Yvi+, ad esempio, ha una confezione al 100% priva di plastica. L’Azienda da qualche tempo ha introdotto i primi prodotti certificati con materiali riciclati. E altri sono in arrivo nel prossimo futuro.

Motore di un cambiamento positivo

Un motore di cambiamento positivo che si impegna a produrre prodotti sempre più sostenibili. Questa è la mission di Trust. Dall’uso della plastica riciclata post – consumo certificata e di fibre di legno FSC, alle batterie ricaricabili e alle dimensioni ridotte degli imballaggi. Trust si impegna, in prima linea, a far ciò che è più giusto – proteggere l’ambiente – continuando a fornire ai consumatori prodotti che conoscono, amano e di cui possono fidarsi.

Ulteriori informazioni sulle iniziative Clevergreen e Trust per la sostenibilità sono disponibili

qui

.

