UNTAGS: personalizza losmartphone con cover e accessori modulari

Arriva UNTAGS: il nuovo brand che permette di personalizzare lo smartphone con cover e accessori modulari UNTAGS presenta una ampia proposta di cover e accessori, designed in Italy, combinabili tra loro per permettere a chiunque di esprimere la propria unicità La personalizzazione dello smartphone è un tema sempre più attuale, che sta trovando un forte riscontro tra le persone. Se da un lato si cerca una cover in grado di proteggere il proprio device, dall’altro è aumentato l’interesse verso oggetti capaci di rendere unico il proprio dispositivo. La personalizzazione, infatti, è anche un modo per esprimere liberamente il proprio stile e la propria unicità e da questo concetto nasce UNTAGS, il nuovo brand che – anche nel logo e nel claim “Younique as You” - si caratterizza per l'assenza di etichette – “tag” appunto – fuori da schemi e prevedibilità. UNTAGS lancia una gamma di cover e accessori modulabili per dare vita a innumerevoli combinazioni. La caratteristica di queste cover risiede in un aggancio alla base della custodia, sul quale è possibile aggiungere accessori come charms, phone strap e lettere. I valori di UNTAGS si concretizzano in cover e accessori in grado di differenziarsi e valorizzare l’unicità del singolo. L’ispirazione, l’ideazione e la realizzazione dei prodotti UNTAGS sono uniti dalla forte attenzione ai dettagli e dai materiali usati. Le cover, disponibili per la gamma di iPhone 12 e 13, permettono di esprimere la personalità e lo stile di ogni individuo. UNTAGS si presenta oggi al pubblico con le sue prime tre capsule collection a cui è possibile abbinare numerosi accessori: Palette, la collezione che si contraddistingue per 6 diversi colori pieni, vividi e saturi; Funny Things caratterizzata da fantasie eccentriche e divertenti; Graphic Tour, dai colori accesi e linee sinuose che avvolgono e rendono unico l’iPhone. Le tre capsule collection possono essere customizzate con una vasta proposta di accessori da combinare tra loro per creare il proprio stile unico e distintivo. La gamma di accessori presenta differenti Phone Straps: dallo Scoubidou, che ripropone la moda anni 90, a quello più colorato in stile crochet Hippy Beads, passando per la versione catena multicolore. Inoltre, sono presenti Necklace in diversi stili e Charm con simboli e ogni lettera dell’alfabeto. La combinazione di cover e accessori UNTGAS permette di creare infinite combinazioni per personalizzare lo smartphone ed esprimere la propria unicità. Nei prossimi mesi usciranno nuove capsule collection con cover e accessori distintivi e unici.

