Sims Freeplay + LEGO DOTS Partnership

The Sims FreePlay e LEGO DOTS si uniscono per combinare mondi colorati di creatività e divertimento





The Sims FreePlay™ e LEGO® DOTS collaborano per offrire un nuovo modo di esprimersi ai creatori di Sims. Da oggi, infatti, potranno dare vita ai prodotti LEGO® DOTS grazie al lavoro del Firemonkeys Studio di Electronic Arts.

The Sims FreePlay™ è un'esperienza mobile che consente ai creatori di Sims - amorevolmente noti come Simmers - di creare un'intera città ispirata al proprio stile, alla propria personalità e ai propri sogni. Questo gioco di simulazione offre ai giocatori l'opportunità di esprimere la propria individualità e di raccontare la storia del proprio Sim, in perfetta sintonia con lo stile divertente, creativo e unico di LEGO DOTS.

Per aprire un nuovo mondo di divertimento ispirato a DOTS e di prodotti di gioco, la collaborazione prevede un evento LEGO® DOTS x The Sims Live a tempo limitato e un pacchetto LEGO® DOTS gratuito, entrambi disponibili ufficialmente dal 13 giugno al 24 luglio. L'evento a tempo limitato "LEGO® DOTS x The Sims Live Event" consente ai giocatori di completare una serie di attività per sbloccare gli oggetti esclusivi, realizzando oggetti di artigianato presso le stazioni di arti e mestieri per raccogliere risorse nel corso dell'evento.

Una volta raccolte abbastanza risorse, i Simmers possono sbloccare fino a dieci prodotti DOTS esclusivi da inserire nella casa virtuale dei loro Sims. Questi includono prodotti reali come il portamatite a forma di banana, il braccialetto del paese delle caramelle, le bacheche, il braccialetto arcobaleno, la tela adesiva, la tela da cucire, il vassoio per i panda e la cornice per i gelati, oltre a decorazioni ispirate come un vestito alla moda per i Sims preadolescenti, carte da parati luminose, pavimenti favolosi e divertenti oggetti d'arredamento pieni di colori vivaci e motivi speciali.

"Vogliamo entrare in contatto con i fan di LEGO® DOTS in un modo nuovo e far conoscere DOTS agli appassionati giocatori di Sims FreePlay", ha dichiarato Marjorie Satgé Lopez, Global Marketing Manager di LEGO®. "Non vediamo l'ora di vedere l'impegno dei fan che emergeranno completamente nell'Evento Live e nel pacchetto gratuito, sia che si tratti di creare gioielli, decorare le case dei loro Sims con oggetti ispirati a DOTS, creare una bacheca LEGO® DOTS o condividere le loro creazioni con altri fan che la pensano allo stesso modo sui social media".

"I nostri sviluppatori hanno lavorato direttamente con il team di LEGO® DOTS per poter garantire che i giocatori sentissero che i loro Sims stavano interagendo accuratamente con i prodotti reali della loro linea di vendita al dettaglio, e siamo entusiasti di ciò che siamo riusciti a ottenere", ha dichiarato Danni Hindi, Game Producer di The Sims FreePlay™. "Sia il gioco mobile The Sims FreePlay™ che DOTS sono adatti per essere portati con sé in viaggio, ovunque e dappertutto! Siamo estremamente entusiasti di portare i set di DOTS nel nostro gioco - i modelli, le somiglianze e la scala degli oggetti - ci sono voluti molto tempo e sforzi per ottenere un risultato assolutamente corretto".

La partnership di The Sims FreePlay™ con LEGO® DOTS sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 13 giugno 2022, alle 16:00 PST, fino al 24 luglio 2022.

Scarica The Sims FreePlay gratuitamente su iOS, Android e dispositivi Amazon qui: https://simsfreeplay.sng.link/ Dyt7s/faxv/sxpi

