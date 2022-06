Le community di Riot Games e di Xbox si incontrano su Game Pass

Già prima che Riot Games fosse anche solo un'idea, Xbox rappresentavaper noi una fonte di ispirazione, con la sua costante spinta perinnovare il mondo dei videogiochi e il suo impegno a creare communityinclusive. In Xbox vediamo un team come il nostro, sempre impegnato asfidare le convenzioni di questo settore per trovare nuovi modi con cuisviluppatori e publisher possono essere al servizio dei giocatori.

Oggi,Riot Games e Xbox annunciano che tutti i principali titoli di Riotarriveranno su Game Pass. Questa collaborazione unisce due delle piùgrandi community di gaming al mondo grazie alla nostra passione comuneper i giochi competitivi incentrati sui giocatori. Game Pass è la piùrecente di una lunga lista di innovazioni introdotte da Xbox e nonvediamo l'ora di aggiungere i nostri titoli al suo catalogo. Siamoentusiasti di poter invitare i giocatori di Xbox a unirsi alla nostracommunity di 180 milioni di aspiranti professionisti, noob incalliti,creatori di contenuti, fan delle K/DA e tanto altro ancora.

Per laprima volta nella storia di Game Pass, questa collaborazione siestenderà oltre i giochi per PC e includerà anche i titoli di Riotesclusivi per dispositivi mobili e quelli accessibili su entrambe lepiattaforme. Tutti i membri di Game Pass avranno accesso a:

League of Legends (PC): Tutti i campioni sbloccati

League of Legends: Wild Rift (dispositivi mobili): Tutti i campioni sbloccati

Legends of Runeterra (PC e dispositivi mobili): Set Fondamenta sbloccato

Teamfight Tactics (PC e dispositivi mobili): Varie Mini Leggende sbloccate

VALORANT (PC): Tutti gli agenti sbloccati

I giocatori riceveranno anche esperienza bonus in alcuni giochi.

Neiprossimi mesi, vi daremo maggiori informazioni su questa collaborazionee su come i membri di Game Pass possono accedere ai contenuti. Nellamaggior parte dei paesi, i giocatori avranno accesso completo aicontenuti di Game Pass, ma in qualche caso, potrebbero essere limitatiin base al titolo. Per ulteriori informazioni, seguiteci su riotgames.com e news.xbox.com.

