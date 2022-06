La Cina non ha mai dato aiuti materiali alla Russia

Lanella: il ministro della Difesa Wei Fenghe, intervenendo al vertice sulla sicurezza di Singapore, ha affermato chee si è opposto alla fornitura di armi, scettico sull'efficacia delle sanzioni.

"Qual è la causa principale della crisi? Chi è la mente? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi promuove la pace e chi aggiunge benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte", ha disse. disse.

La Cina si batterà "a tutti i costi e fino alla fine" per impedire a Taiwan di dichiarare l'indipendenza. Il ministro della Difesa Wei Fenghe ha assicurato che "questa è l'unica scelta per Pechino e chi vuole dividere la Cina non finirà di certo bene". Wei, dopo l'attacco del capo del Pentagono Austin, che aveva criticato "l'attività militare provocatoria e destabilizzante di Pechino nei pressi dell'isola", ha aggiunto che "nessuno dovrebbe mai sottovalutare la capacità delle forze armate cinesi".

