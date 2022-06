Metal: Hellsinger - Data di uscita svelata al Summer Game Fest

Dopo L’incredibile responso di stampa e content creator che hanno potuto testarlo di recente, Metal: Hellsinger è ora disponibile per tutti con la prima demo giocabile rilasciata oggi da Funcom e The Outsiders. La demo è infatti da ora disponibile per PlayStation 5, Xbox X|S e Steam, e dimostra quanta differenza ci sia tra giocare e guardare: per godersi veramente Metal: Hellsinger, bisogna sentire il suo ritmo incalzante sulla punta delle dita.

In occasione del Summer Game Fest, gli sviluppatori dello sparatutto ritmico hanno anche svelato la data di uscita del 15 settembre e l'inizio dei preordini per console, che saranno abbinati a un accesso anticipato di 48 ore. Godetevi l'inferno con il nuovo trailer di gioco, con l'introduzione dello sviluppatore The Outsiders e le incredibili performance di Serj Tankian dei System of a Down e Alissa White-Glüz degli Arch Enemy.



I giocatori di tutto il mondo possono ora scatenarsi al ritmo micidiale della voce di Alissa White-Glüz nel livello demo e inseguire il punteggio più alto della classifica. Il modo migliore per capire Metal: Hellsinger è sperimentare in prima persona il suo gameplay pulsante, e ora tutti possono farlo! Sfrecciate attraverso l'inferno sparando, saltando ed eseguendo sanguinose serie di kill al ritmo fragoroso di una colonna sonora originale del duo di compositori Two Feathers, eseguita da alcuni dei più celebri artisti contemporanei della musica metal.

Dave Goldfarb, Creative Director di The Outsiders, dichiara, “Il momento è arrivato amici. Siamo davvero felicissimi di rendere finalmente la demo disponibile così da permettere a ognuno di voi di godervi il vero Metal in prima persona."

Il 15 settembre, nei panni dello Sconosciuto, diventerete il canto della vendetta e andrete a caccia del Giudice Rosso, signore degli Inferi. Metal: Hellsingerè disponibile in pre-order su Steam. Pre-order ora disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox X|S, con un bonus Early Access di 48 ore.

