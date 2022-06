La serie di graphic novel Alien Samurai Dino Warriors nel metaverso

The Sandbox e Dimitri Vegas portano la serie di graphic novel Alien Samurai Dino Warriors nel metaversoL’accordo stretto con Dream Big Productions del noto Dj eattore darà vita al DinoVerse, una LAND dedicata in cui gli utenti potrannoincontrarsi e vivere un’esperienza di gioco arcade



Il Dj e attore Dimitri “Vegas” Thivaios con la sua Dream Big Productions ha annunciato oggi una partnership con The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e una sussidiaria di Animoca Brands, per portare l’esperienza autenticamente arcade Alien Samurai Alien Dino Warriors in The Sandbox. Ambientata in una LAND dedicata, l’esperienza DinoVerse renderà omaggio ai classici giochi arcade picchiaduro con un restyling in stile voxel.

DinoVerse conterrà versioni “voxellizzate” di eroi e villain di Alien Samurai Dino Warriors. I personaggi si sfideranno in entusiasmanti sessioni di gioco, sfruttando una vasta scelta di potentissime armi e risorse che gli utenti potranno utilizzare per personalizzare il proprio equipaggiamento. Oltre a sfidarsi, i giocatori potranno incontrarsi e chattare tramite i propri avatar all’interno della LAND a tema.

Alien Samurai Dino Warriors è una serie di graphic novel di prossima pubblicazione, creata da Dimitri “Vegas” Thivaios insieme a Erik Burnham, uno degli scrittori di IDW Publishing più acclamati dalla critica, già al lavoro su marchi celebri come Ghostbusters, Ritorno al futuro, Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles e molti altri. All’iconico team di sviluppo della serie si uniscono anche l’acclamato produttore David Uslan e il suo celebre padre Michael Uslan, produttore dei franchise di film di Batman, da quello del 1989 di Tim Burton alla trilogia di Chris Nolan, fino al recente Batman V Superman: Dawn of Justicee Justice League, oltre al premio Oscar The Joker e all’ultimissimo The Batman.

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso continuo in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. L’inclusione di Alien Samurai Dino Warriors in questo ecosistema offre agli utenti di The Sandbox ancora più diversità e possibilità di sperimentare i loro universi preferiti e interagire tra loro. Entrando a far parte di The Sandbox, anche il mondo di Alien Samurai Dino Warriors assume una nuova dimensione e lascia un segno nel metaverso e nel Web3.

“La versatilità del talento di Dimitri Vegas e la varietà del suo lavoro riflettono la diversità di arte e intrattenimento che cerchiamo di mostrare in The Sandbox”, afferma Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alien Samurai Dino Warriors nel metaverso”.

Come primo passo per accogliere Alien Samurai Dino Warriors nel suo metaverso, The Sandbox offrirà un dinosauro-voxel esclusivo agli attuali possessori di oggetti da collezione della prima serie NFT di Dino Warriors. Maggiori dettagli su questa offerta saranno annunciati a breve.

