Calcio under 21 : Lussemburgo-Italia 0-3

Partita a senso unico e 3 punti per la under 21 in Lussemburgo. Grazie al 3-0 inflitto alla debole compagine granducale, gli azzurrini vanno al comando del girone F di qualificazione a Euro 2023, in attesa di sfidare giovedì a Helsingborg la Svezia, ora a -3 nonostante una partita in più dell'Italia. Apre le marcature Vignato con un diagonale (20'). Pelllegri fallisce il raddoppio prima di segnare in girata (33') Ci provano Gaetano e Miretti, con il primo che trova il tris con un destro di prima intenzione (54').

