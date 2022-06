LG SIGNATURE - la Bellezza si trasforma in Esperienza

Il brand di elettrodomestici ultra-premium che celebra l’arte e la bellezza nella tecnologia si racconta attraverso il cortometraggio d’autore Hide and Seek, firmato da Francesca Molteni.

Presentato in anteprima durante la Milano Design Week,

il film sancisce la collaborazione tra LG SIGNATURE e Molteni&C, marchi sinonimo di eccellenza, ricercatezza ed eleganza naturale.

LG SIGNATURE, il marchio di elettrodomestici ultra-premium parte del gruppo LG Electronics che celebra l’arte e la bellezza nella tecnologia, presenta in occasione della Milano Design Week il cortometraggio Hide and Seek, un progetto firmato da Francesca Molteni e prodotto da Muse Factory of Projects, che segna un nuovo capitolo della collaborazione del brand con Molteni&C.

L’ambientazione del film, nell’elegante showroom Molteni&C. dove gli elettrodomestici e gli arredi di alta gamma sono in perfetta armonia, mostra la vicinanza tra i due marchi, accomunati da una eccezionale visione estetica che si traduce in eccellenza, ricercatezza ed eleganza naturale. Questa scenografia, che racconta lo stile di vita LG SIGNATURE, ha ispirato anche il nuovo allestimento dell’area dedicata ai prodotti del brand nello showroom Signature Kitchen Suite, interamente arredata con le collezioni Molteni&C.

La collaborazione proseguirà anche nell’immediato futuro nel Contract Atelier di Molteni&C a Milano, uno spazio innovativo dedicato al contract residenziale, e nel boutique concept store Co van der Horst di Amsterdam.

Il Film

È un mondo magico, gioioso e divertente quello in cui ci porta HIDE AND SEEK, short film ideato, scritto e prodotto da Muse per LG SIGNATURE. È la scoperta di un nuovo pianeta, dove ci portano per mano due bambini, Vicky e Marty, fratello e sorella. Fanno il loro ingresso in uno spazio reale, un ambiente di design, un mondo di oggetti apparentemente inanimati, e si trovano persi, incantati, catturati dalla meravigliosa comparsa di nuovi, inaspettati amici.

Giocano a nascondino, si rincorrono, si perdono, e via via è la nuova collezione LG SIGNATURE a diventare protagonista della narrazione: la tecnologia dei prodotti LG SIGNATURE sembra attivarsi come per magia illuminando pannelli, aprendo automaticamente sportelli e cassetti e dispiegando davanti agli occhi curiosi di Vicky e Marty la maestosità di uno schermo TV arrotolabile.

La magia della tecnologia mostra ai bambini come quest’ultima può essere umana, adattabile alle loro esigenze, funzionale, stimolante, e la creatività uno strumento per immaginare un futuro diverso, migliore, anche negli ambienti domestici.

Il set è lo showroom Molteni&C, immerso nel buio. La luce si accende e gli ambienti diventano visibili, stanza per stanza. I prodotti LG SIGNATURE sono al loro posto: Rollable OLED TV, OLED 8K TV, frigorifero, cantinetta, lavasciuga e purificatore d’aria. Vengono introdotti e presentati uno ad uno, come gli attori di uno spettacolo.

I prodotti LG SIGNATURE protagonisti di Hide and Seek

LG SIGNATURE ROLLABLE OLED TV

LG SIGNATURE ROLLABLE OLED TV è il primo TV arrotolabile al mondo e ridefinisce il concetto di televisore con un design a forma variabile reso possibile grazie alla tecnologia OLED: un prodotto che rivoluziona l’home entertainment e ridefinisce lo spazio attraverso la sua capacità di srotolarsi e arrotolarsi al semplice tocco di un pulsante.

LG SIGNATURE OLED TV R, infatti, può trasformarsi per offrire tre diverse opzioni di visualizzazione: Full View, che offre un’estensione totale dello schermo; Line View, con schermo parzialmente srotolato da cui accedere a funzioni utili come Clock, Frame, Mood, Music e Home Dashboard; Zero View, nella quale tutti i 65’’ sono nascosti, lasciando la possibilità di godere di musica e contenuti audio. LG SIGNATURE ROLLABLE OLED TV è un vero punto di svolta per il futuro della progettazione di interni. Esclusivo e rivoluzionario, è un trionfo ingegneristico e di design che mette al centro l’esperienza dell’utente.

LG SIGNATURE OLED 8K TV

LG SIGNATURE OLED 8K TV ridefinisce la qualità delle immagini, creando un’esperienza incredibilmente realistica e coinvolgente grazie a un’elevata risoluzione Ultra HD 8K e ai suoi 33 milioni di pixel autoilluminanti che offrono neri perfetti, colori vividi e immagini ultra-nitide.

Vincitore dell’iF Design Award 2021, LG SIGNATURE OLED 8K vanta un design sofisticato e minimalista grazie al supporto in alluminio spazzolato e a un display praticamente privo di cornice.

Oltre all’eccellente qualità d’immagine, OLED 8K TV offre piena compatibilità con gli standard e i formati di contenuti più recenti ed è dotato di funzionalità che aggiungono un valore distintivo, come per esempio il supporto per Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO e Filmmaker Mode, che permettono a film, serie TV, documentari e sport di prendere vita attraverso immagini e suoni di altissima qualità.

LG SIGNATURE FRIGORIFERO

Il frigorifero LG SIGNATURE InstaView è un gioiello di tecnologia e stile per la cucina, dotato di funzionalità avanzate per la corretta conservazione degli alimenti e di caratteristiche che rendono unica l’esperienza d’uso. La tecnologia InstaView permette di guardare il contenuto all’interno del frigorifero senza doverlo aprire, grazie alla speciale finestra in vetro oscurato presente sullo sportello che, con due semplici tocchi della mano, diventa trasparente. La tecnologia Door-in-Door consente di aprire solo una parte dello sportello per avere accesso agli alimenti di utilizzo più frequente, riducendo dunque la dispersione di aria fredda. Per una corretta conservazione dei cibi, il frigorifero è dotato di tecnologia LinearCooling che garantisce un controllo preciso della temperatura, mantenendo le fluttuazioni entro e non oltre mezzo grado centigrado.





Il frigorifero assicura inoltre elevata efficienza energetica e rumorosità ridotta grazie al compressore Linear Inverter. L’esperienza d’uso è unica e personalizzabile grazie ai ripiani regolabili, al cassetto con temperatura regolabile Custom Chill e alle funzioni Auto Open della porta e dei cassetti, che permettono di aprire gli sportelli e i cassetti del frigorifero senza l’uso delle mani, semplicemente sfiorando un sensore smart posto alla base del frigo nel caso della porta o automaticamente nel caso dei cassetti. Con un solido corpo in acciaio inossidabile Textured Steel e uno stile minimalista e raffinato, il design del frigorifero è impeccabile e adatto a qualunque tipo di ambiente domestico.

LG SIGNATURE CANTINETTA PER VINI

LG SIGNATURE Cantinetta per vini InstaView è la soluzione perfetta per gli amanti dell’eccellenza e del buon vino. La tecnologia avanzata di cui è dotata permette di controllare la temperatura e l’umidità, oltre a minimizzare le vibrazioni e l’esposizione alla luce. Il pannello in vetro oscurato con rivestimento a specchio protegge i vini dall’esposizione alla luce e consente, tramite un semplice doppio tocco sul vetro (funzione InstaView), di vedere l’interno della Cantinetta evitando dunque di dover aprire la porta quando non necessario. Il Multi Temperature Control crea le condizioni ideali di conservazione per i diversi tipi di vino, grazie alla possibilità di creare tre zone a temperatura controllata.





Il compressore Lineare Inverter riduce in maniera significativa le vibrazioni e, congiuntamente al controllo dell’umidità ottimale, permette di conservare il profilo aromatico dei vini mantenendo l’aria all’interno della cantinetta uniforme e con un livello di umidità ottimale. Con una capacità di 65 bottiglie, la cantinetta include un cassetto convertibile, dalle temperature personalizzabili da frigorifero a congelatore, e un cassetto Auto Lift che si solleva automaticamente grazie a un pulsante per un facile accesso al cibo e alle bevande. La funzione Auto Open consente di aprire lo sportello senza l’uso delle mani, semplicemente sfiorando un sensore smart posto alla base.

LG SIGNATURE LAVASCIUGA

La lavasciuga TWINWash è la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare tempo e consumi.

Consente di lavare due bucati contemporaneamente: nella parte alta una lavasciuga che lava 12 kg e ne asciuga 7 kg, con tecnologia a pompa di calore; nella parte bassa una lavatrice posta in orizzontale con una capacità di 2 kg, l’ideale per i capi delicati. Un design senza tempo, con un oblò in vetro temperato in cui è posizionato il display touch, che comanda in modo semplice e intuitivo entrambe le lavatrici. Il rivestimento smaltato antigraffio esprime la ricerca nell’unire forme eleganti e durata dei materiali. Con il sistema di Autodosing non serve più caricare il detersivo perché la lavatrice dosa in automatico detergente e ammorbidente, dall’apposito serbatoio in relazione al programma impostato. La lavasciuga adotta la tecnologia Centum System che assicura affidabilità, silenziosità e la migliore efficienza energetica.

LG SIGNATURE PURIFICATORE D’ARIA

Il purificatore d'aria LG SIGNATURE rende l’ambiente fresco e igienizzato grazie alla capacità di filtrare le polveri, rimuovere gli odori e umidificare l’ambiente.

I filtri rilevano il livello di polveri sottili dal diverso spessore (PM10-PM2,5-PM1) e assorbono e purificano l'acqua vaporizzata dal motore ad alta velocità, diffondendo una sensazione di freschezza. La qualità dell’aria può essere sempre monitorata grazie a una semplice interfaccia con indicatori cromatici, dal rosso al verde. Per assicurare sempre la massima igiene, una luce a raggi UV igienizza l'acqua del serbatoio prima di diffonderla nell'aria con l'umidificazione. I filtri vengono poi asciugati per prevenire la formazione di virus e batteri. Il purificatore d’aria è anche estremamente pratico da gestire: il serbatoio può essere estratto dal corpo del purificatore per essere pulito con facilità. Grazie all’app LG ThinQ™, disponibile gratuitamente per iOS e Android, è possibile monitorare e gestire il purificatore d'aria direttamente dallo smartphone, anche quando sei fuori casa.

