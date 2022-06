Svelato RTS Iron Marines: Invasion per dispositivi mobile

Ironhide Game Studio svela il nuovo gioco RTS Iron Marines: Invasion per dispositivi mobileIronhide Game Studio è entusiasta di annunciare che Iron Marines: Invasion, un nuovo gioco di strategia in tempo reale della famosa serie Iron Marines, è in arrivo entro la fine dell'anno. Il gioco sarà lanciato su dispositivi mobile iOS e Android. Le pre-registrazioni sono ora disponibili su App Store e Google Play, con gli utenti che si registreranno che saranno i primi a essere avvisati del lancio del gioco.I giocatori potranno esplorare e difendere mondi unici da terribili minacce aliene in Iron Marines: Invasion! Preparatevi a sconfiggere le razze aliene più letali combinando le abilità di combattimento della squadra. Conquistate terreni incredibili e imprevedibili e affrontate sfide emozionanti che vi sorprenderanno mentre avanzerete con il vostro esercito. Incrementate la potenza di fuoco con un'ampia gamma di incredibili armi speciali e potenziamenti. La galassia sta affrontando un'invasione e c'è solo una speranza per mantenere la pace tra tutti i pianeti della Federazione: il corpo degli Iron Marines e i suoi incredibili alleati!Iron Marines: Invasion combina un universo vasto con sfide ricche di azione, uno stile artistico originale, umorismo e molte emozionanti sorprese. I giocatori esploreranno mondi fantastici e combatteranno con l'aiuto dei migliori eroi della galassia. È arrivato il momento di imbarcarsi in un'avventura spaziale strategica in tempo reale, più grande e più folle che mai.La serie Iron Marines ritorna con il secondo adrenalinico episodio!CARATTERISTICHE DEL GIOCO:

25+ missioni della campagna che porteranno il giocatore nei mondi più incredibili. Centinaia di pianeti da esplorare e difendere pianificando apposite strategie!

70 operazioni speciali per migliorare al massimo le abilità del Marine.

9 gruppi di Unità per un totale di 27 differenti truppe. Il giocatore potrà perfino combinare il supporto di back up a seconda della missione della strategia prescelta.

9 potentissimi eroi con incredibili abilità che li renderanno i migliori della Galassia!

8 Armi Speciali come bouncer, bombe tossiche e perfino fabbriche di droni.

40 Upgrade per migliorare la strategia e potenziare le Unità con droni di difesa, missili al napalm, e tanto altro.

20+ obiettivi per dimostrare di essere il migliore negli strategici in tempo reale!Il prossimo titolo del franchise di Iron Marines si basa sui fondamenti che hanno reso il gioco originale un grande successo. Iron Marines ha vinto numerosi riconoscimenti incluso l’App Store's Top #1 Paid App, Google Play's 2017 Android Excellence Award e la vittoria del BIG Festival's Best Latin American Game del 2018, oltre a tanti altri.

