SEGA rivela il Mega Drive 2 Mini

Avrà 50 giochi Mega Drive e Mega CD inclusi



Nel corso di una diretta SEGA ha rivelato ufficialmente il nuovo Mega Drive 2 Mini. Avrà 50 giochi Mega Drive e Mega CD inclusi. Al momento non si conoscono i titoli ne l'elenco completo; tuttavia, durante l'annunco parte della line-up è stata mostrata. Ecco di seguito i giochi confermati:Silpheed (Mega CD)Shining Force CD (Mega CD)Sonic CD (Mega CD)Mansion of Hidden Souls (Mega CD)Popful Mail (Mega CD)SEGA ha anche confermato che il Mega Drive 2 Mini sarà distribuito in Giappone il 27 ottobre 2022. Il prezzo sarà 9.980 Yen, 70 euro. Infine, al momento non è stato menzionato nessun altro mercato dove la console potrenbbe arrivare.

Altre News per: segarivelamegadrivemini