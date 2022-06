Juventus il mercato in uscita In 6 pronti a partire

Non solo acquisti i casa Juventus, si deve pensare anche a cedere coloro che non faranno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Almeno in sei infatti sono pronti a partire, gli indiziati a lasciare Torino dovrebbero essere Rabiot, Bernardeschi, Kean, Rugani, Alex Sandro, Arthur oltre a Dybala e Chiellini. Interesse da parte di Napoli e Lazio per Bernardeschi, De Sciglio invece ha firmato il rinnovo del contratto fini al 2025. In uscita anche Luca Pellegrini mentre se arriveranno offerte importanti per Mckennie, non è da escludere che possa cambiare aria così come De Ligt su quest' ultimo c'è il forte interesse del Barcellona.





