Divise personalizzate: come può procurarsele la squadra dilettantistica?

Le squadre sportive dilettantistiche sono davvero tantissime, in Italia proprio come in qualsiasi altra nazione.

Tra squadre che disputano campionati agonistici e squadre che giocano tornei informali, magari organizzati tra amici e colleghi, il numero è davvero esorbitante, e cresce ancor di più se lo si moltiplica per tutti i diversi sport che possono essere praticati (calcio, calcetto, pallavolo e tanti altri ancora).

L’esigenza di procurarsi delle divise con cui scendere in campo, o magari anche degli ulteriori capi tecnici, è dunque estremamente diffusa, andiamo dunque a scoprire come ci si può muovere.

Le forniture per le squadre professionistiche

Bisogna ovviamente premettere che, per le squadre professionistiche, l’iter è completamente differente: queste squadre pongono in essere dei contratti con le ditte fornitrici le quali, per via del ritorno pubblicitario, possono proporre il materiale anche in maniera gratuita.

Man mano che si sale di livello, si pensi ad esempio alle squadre di calcio di Serie A, i contratti divengono sempre più importanti, al punto che sono i brand fornitori ad elargire delle cifre notevoli alle squadre, nell’ordine di milioni di euro all’anno, per poterle vestire.

Per le squadre dilettantistiche, ovviamente, la realtà è completamente diversa, scopriamo dunque qual è il modo più pratico ed economico per assicurarsi delle divise di qualità.

Far riferimento ad un e-commerce di gadget e indumenti personalizzati

Una delle migliori soluzioni per assicurarsi delle divise sportive è quella di effettuare l’ordine online, facendo riferimento ad un e-commerce che offre delle magliette con logo come Duelle Promotions.

Sebbene siti come questi trattino svariate tipologie di articoli personalizzabili e non riguardino in modo specifico il materiale sportivo, nei medesimi si possono trovare dei capi davvero perfetti per la squadra sportiva, ad un prezzo particolarmente conveniente.

Scegliere il capo d’interesse e richiedere un preventivo

Il primo passo è quello di scegliere il tipo di maglietta desiderata: le opportunità di scelta sono piuttosto varie ed è sicuramente un buon consiglio quello di non badare esclusivamente all’estetica, ma anche alle caratteristiche tecniche, in primis ai materiali di realizzazione.

Per ogni capo è indicato il prezzo unitario, tuttavia se si prevede di effettuare un ordine numericamente importante, cosa tutt’altro che infrequente per una squadra sportiva, può essere utile richiedere un preventivo: in questo modo, quindi, ci si può garantire un interessante risparmio.

Impostare la personalizzazione

Molto interessante è scoprire in che modo avviene la personalizzazione: ogni store online prevede determinate procedure, tuttavia la più pratica è senz’altro quella che prevede l’invio, da parte del cliente, di un file del logo che si vuol riprodurre sulla maglietta.

Il file può essere allegato con un semplice click, senza dover inviare delle email, e l’ideale è fornirlo con una grafica vettoriale; oltre al logo, ovviamente, sulle proprie magliette si possono prevedere scritte e disegni di ogni tipo affinché si rivelino impeccabilmente personalizzate.

La personalizzazione dell’articolo riguarda anche le modalità con cui vengono riprodotti loghi, scritte ed elementi decorativi: si può optare per una semplice stampa, ad esempio, o anche per delle realizzazioni ricamate, utili per ottenere un effetto “rilievo” molto piacevole anche al tatto.

Ricevere un campione prima di confermare l’ordine

Se si vuol toccare con mano il prodotto che si vuol acquistare prima di ricevere l’ordine integrale, può essere una buona idea quella di richiedere dapprima la spedizione di un campione: diverse aziende offrono quest’opportunità ai loro clienti, e sfruttarla può essere senz’altro una buona prerogativa.

Una volta ricevuto il capo e una volta approvato definitivamente il progetto, l’azienda a cui ci si è rivolti realizzerà tutte le divise opportunamente personalizzate e le consegnerà a domicilio, proprio come avviene per qualsiasi altro articolo che può essere acquistato in rete.

Altre News per: divisepersonalizzatecomeprocurarselesquadradilettantistica