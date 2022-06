The Sims 4 svela il Game Pack Lupi Mannari, disponibile dal 16 giugno

EA e Maxis hanno rivelato oggi l'attesissimo The Sims 4 Lupi Mannari Game Pack, disponibile il 16 giugno per PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Guarda il trailer di The Sims 4 Lupi Mannari, che porta gli spettatori in avanscoperta sotto la luce della luna piena: https://www.youtube.com/watch? v=1nPoZmgm61E

In questa stagione, i Simmers possono vivere la notte con nuovi contenuti che li incoraggiano a esplorare il divertimento quando il sole tramonta e a trasformarsi in nuove, eccitanti e selvagge versioni di se stessi.





In The Sims 4 Lupi Mannari Game Pack, i giocatori impareranno a creare e personalizzare l'identità di licantropo dei loro Sim, esploreranno il nuovo e misterioso mondo di Moonwood Mill e scopriranno la storia e i segreti della loro nuova vita da Lupi Mannari.





I Sim possono abbracciare (o combattere) la loro nuova natura animalesca, ululare la notte dopo la trasformazione, unirsi a branchi e scatenarsi alla luce della luna piena. I Sims Lupi Mannari potrebbero incontrare i loro compagni preferiti o cercare di sopravvivere come lupi solitari.

