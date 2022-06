Guerra Ucraina : da Londra lanciamissili M270

La Gran Bretagna ha confermato che fornirà all'sistemi missilisticia lungo raggio. Lo ha detto il segretario alla difesa britannico, Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo "consentirà agli amici ucraini di proteggersi meglio dall'uso brutale da parte della Russia dell'artiglieria a lungo raggio usata per distruggere indiscriminatamente le città". Il governo britannico ha riferito che l'esercito ucraino sarà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l'efficienza.

Per il presidente ucraino Zelensky ci sarebbero 200.000 bambini ucraini rapiti e portati con la forza in Russia, compresi quelli negli orfanotrofi. Zelensky durante la Giornata internazionale dei bambini in un video ha spiegato che finora 243 bambini sono stati uccisi nella Guerra, 446sono stati feriti e 139sono dispersi. "Lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare l'Ucraina a coloro che sono deportati", ha aggiunto il presidente ucraino.

La Russia ha espresso le sue richieste all'Ucraina, ma Kiev ha scelto di "congelare" i negoziati. Lo ha detto a Ria Novosti il portavoce del Cremlino, Peskov, riferendosi indirettamente agli Stati Uniti. "Kiev rifiuta i colloqui. A quanto pare, sotto pressione dei suoi curatori esterni, preferisce un'altra opzione". Intanto, il presidente della Duma, Volodin, ha denunciato: "Gli Stati Uniti non hanno bisogno di un'Ucraina indipendente, perché vogliono farne una loro colonia, spremere le sue risorse e usarle per indebolire la Federazione russa".

