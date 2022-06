Oscuri segreti svelati in Vigor Chronicles: Absolution

Bohemia Interactive è lieta di annunciare oggi l'uscita di Vigor Chronicles: Absolution, l'ultimo update di Vigor, famoso sparatutto free-to-play. Il nuovo aggiornamento introdurrà una storia inedita da ascoltare e seguire, una nuova mappa Elimination (insieme a importanti modifiche alla modalità di gioco), un nuovo consumabile sotto forma di granata radioattiva, la nuova mitragliatrice L86A1 LSW, rielaborazioni di varie mitragliatrici e una serie di modifiche alla qualità generale.



Il nuovo capitolo di Vigor Chronicles

Con questo nuovo update, Bohemia continua ad aggiornare la lore del gioco come parte di un puzzle più grande. Ogni aggiornamento aggiunge un piccolo tassello a quel puzzle, che alla fine aiuterà i giocatori a mettere insieme il quadro generale. Questa volta la storia è più oscura e misteriosa ed esplora i temi della moralità e dei valori personali, nonché la facilità con cui un individuo può rinunciarvi in un mondo post-apocalittico.

Seguite il lavoro del Dr. Dubois e del Dr. Azimov che si imbattono in un oscuro segreto durante la loro ricerca per invertire gli effetti delle radiazioni. Niente di quanto accaduto nel passato rimane sepolto per sempre.

Cosa fareste se la vostra morale vacillasse? Scoprirete la risposta trovando le 11 audio-cassette nei Punti Di Interesse durante gli Incontri, per poi tornare in sicurezza alla vostra base.

"Questa storia fornirà molte informazioni rimaste finora celate. Inoltre, farà sì che i giocatori si interroghino sulle scelte fatte dai personaggi chiedendosi come avrebbero reagito loro nella medesima situazione. La storia è molto interessante e fa riflettere approfonditamente", afferma Filip Stastny, Brand Manager di Vigor.

Chronicles: Absolution include:

Un nuovo Battle Pass di Chronicles: Absolution, esteso su 75 livelli

Modalità Overhaul of Elimination

Nuova mappa Elimination: Fish Factory

Versione speciale della mitragliatrice L86A1 LSW

Granate radioattive

Nuove audio-cassette (disponibili nei Punti Di Interesse in Incontri)

Mitragliatrici rivedute e corrette

Sfide ora rigiocabili

Vigor è disponibile per Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

