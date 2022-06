La nuova esclusiva KONAMI per Apple Arcade vanterà 100 stage e nuove meccaniche combinate al classico gameplay di Frogger





Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi una nuova esclusiva Apple Arcade: Frogger and the Rumbling Ruins, in arrivo il 3 giugno su Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium — con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app. Dopo il grande successo di Frogger in Toy Town, Frogger and the Rumbling Ruins presenterà 100 livelli pieni di enigmi ambientati in un misterioso e antico scenario.

Quando Frogger inizia a indagare, incontra "Axol", una fata perduta (?) dai misteriosi poteri. Rovine ricche di tesori, misteriose tavolette di pietra, la scomparsa dei ranocchi e il mistero sull’identità della madre di Axol...? L'unico che può arrivare in fondo a tutto questo è Frogger!





L'avventuriero ranocchio "Frogger" viene a conoscenza dall’amico "Newt" di un tesoro nascosto appartenuto a un'antica tribù di rane e celato in lontane rovine. Nello stesso momento, un numero allarmante di rane scompare improvvisamente in tutto il mondo...

In Frogger and the Rumbling Ruins, i giocatori dovranno guidare Frogger attraverso le rovine manipolando il terreno ed evitando trappole e nemici. Il gioco presenta enigmi tridimensionali intuitivi, una storia divertente, personaggi unici e feroci battaglie con i boss delle zone più profonde delle rovine. Riuscirete a scoprire tutti i tesori e a svelare i misteri degli Antichi Salienti?



Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Frogger and the Rumbling Ruins sarà disponibile in esclusiva per Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One – Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.

Restate sintonizzati per maggiori informazioni!

