GIANTS SOFTWARE ANNUNCIA FARMCON 22

FARMCON 22 IN CASAJOHN DEERE: GIANTS SOFTWARE ANNUNCIA IL SUO EVENTO ANNUALE PER LA COMMUNITY DI FARMING SIMULATOR

FarmCon, l’evento annuale di GIANTS Software dedicato alla community, si terrà dal 21 al 24 luglio: l’editore e sviluppatore dell’apprezzatissima serie Farming Simulator annuncia FarmCon 22 con una live-stream internazionale sul canale ufficiale Twitch dell’azienda il giovedì, prima dell’evento che si terrà, nel fine settimana, all’interno del John Deere Forum a Mannheim, in Germania.

LIVE-STREAM DI ANNUNCI STREPITOSI E TEASER

Ogni giorno, dal 21 al 24 luglio, GIANTS farà uno stream di un paio d’ore.

Lo stream di inizio del giovedì è previsto per le ore 8pm CEST, con repliche disponibili per coprire più fusi orari. Il sabato lo stream è previsto per le ore 10am CEST.

Gli spettatori potranno aspettarsi alcune entusiasmanti novità e interessanti annunci per Farming Simulator 22. Il community team di GIANTS Software offrirà uno sguardo dietro le quinte dell’evento, risponderà alle domande dei fan e parlerà con gli ospiti di diversi aspetti legati al gioco.

INFORMAZIONE NEL DETTAGLIO E PRESENTAZIONI

I fan che vorranno una maggiore interazione, un’informazione dettagliata e soprattutto incontrare lo staff di GIANTS Software dovranno partecipare a FarmCon 22 presso il John Deere Forum a Mannheim – i biglietti sono già disponibili ed è compresa in omaggio una gift-bag. Parteciperanno molti dipendenti di GIANTS Software dai quattro uffici internazionali, dando così l’opportunità ai fan di incontrarli di persona.

“Continuiamo la nostra lunga tradizione di incontrare i fan di Farming Simulator di persona”, ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software, entusiasta dell’arrivo di FarmCon 22. “Quest’anno FarmCon sarà un evento ibrido per celebrare con più membri possibili della Farming Simulator community”.

FarmCon è il community event annuale ufficiale per gli appassionati, sviluppatori e giocatori della serie di Farming Simulator. Dal 2016 i fan si incontrano al FarmCon per conoscere il team di GIANTS Software e tantissimi altri giocatori.

