Guerra Ucraina : morti 30.350 soldati russi e distrutti 1349 tank

Le perdite tra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina il 24 febbraio scorso ammonterebbero a 30.350. Lo rende noto il quotidiano bollettino dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre non verificabili autonomamente. Secondo il rapporto dell'esercito ucraino, ad oggi le perdite russe sarebbero di circa 30.350 uomini, 1349 carri armati, 3282 veicoli corazzati, 643 sistemi di artiglieria, 205 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Secondo il bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe hanno perso anche 207 aerei, 174 elicotteri, 2258 auto, 13 unità navali e 507 droni.

243 bambini sono stati uccisi in Ucraina dall'invasione russa del Paese. 444 i feriti. Lo ha annunciato l'ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. Il bombardamento di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - ha danneggiato 1.888 istituzioni educative, 180 delle quali completamente distrutte.

