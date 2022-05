Trovato il relitto aereo scomparso del Nepal : recuperati 14 corpi

Il relitto dell'aereo scomparso in Nepal è stato ritrovato con 22 persone a bordo (19 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio). Le autorità Nepalesi hanno annunciato di aver finora recuperato 14 corpi dai rottami dell'aereo e che "per il resto continuano le ricerche". I resti del bimotore Twin Otter sono stati trovati sul fianco di una montagna. scomparso dai radar poco dopo il decollo dalla città occidentale di Pokhara, era diretto a Jomson per un volo di circa 20 minuti.

Trovato il relitto dell'aereo scomparso del Nepal. Sull'aereo, di cui si erano perse le tracce ieri pochi minuti dopo il decollo, viaggiavano 22 persone, di cui 19 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio. Il volo è decollato dall'aeroporto di Pokhara alle 9:55 ora locale e doveva atterrare a Jomsom alle 10:20. Le autorità Nepalesi hanno annunciato di aver recuperato finora 14 corpi dalle macerie

Un portavoce dell'esercito ha pubblicato su Twitter la foto del luogo dell'incidente. L'aereo viene visto in frantumi su una montagna cosparsa di detriti. Tra le immagini c'è quella che sembra mostrare un'ala dell'aereo. Il portavoce, il generale Narayan Silwal, ha detto che l'aereo è precipitato nel distretto di Mustang, vicino a Jomsom. "Le ricerche continuano", hanno detto i soccorritori, specificando che "le condizioni meteo sono pessime ma è stato comunque possibile inviare una squadra sul posto".

Altre News per: trovatorelittoaereoscomparsonepalrecuperaticorpi