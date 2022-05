MY LITTLE PONY: AVVENTURA A MARETIME BAY SU CONSOLE E PC OGGI

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha lanciato oggi MY LITTLE PONY: Avventura a Maretime Bay. Il primo gioco di My Little Pony ad arrivare su console e PC in cinque anni, segna il ritorno ai videogiochi di uno dei più amati franchise dell’intrattenimento e introduce la nuova generazione di pony a un nuovo mondo di fan.



Esplora l’incantato mondo di Equestria con Sunny e i suoi amici in questa nuova avventura disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC. Il gioco arriverà anche su Google Stadia questa estate, mentre gli aggiornamenti gratuiti per next gen per chi ha acquistato il gioco per Xbox e PlayStation 4 saranno disponibili più tardi nel corso del 2022.

È tempo di festeggiare mentre sono in corso i preparativi per il Maretime Bay Day Festival di Equestria. Un pony, però, è pronto a rovinare la festa! Unisciti a Sunny, Hitch, Izzy, Zipp e Pipp nel loro tentativo di salvare la giornata e avere il miglior festival di sempre.

Gioca nei panni di Sunny e usa i suoi poteri magici per completare le missioni e le sfide con speciali abilità pony che si possono sbloccare e permettono di volare, saltare, skatare nel mondo di Equestria. Personalizza Sunny con nuovi abiti e accessori per farla apparire al meglio per il grande giorno di Maretime Bay!

E il divertimento non finisce qui! Invita un amico per una partita multiplayer con cinque minigiochi in cui entrambi dovrete organizzare un fashion show, radunare i conigli e molto altro.

