JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R SARÀ DISPONIBILE A SETTEMBRE

MA STA PER ARRIVARE UNA DEMO IN ACCESSO ANTICIPATO

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, l'elegante picchiaduro basato sul celebre anime con un vasto roster di personaggi davvero memorabile, sarà disponibile dal 1° settembre 2022 per Windows PC e dal 2 settembre 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Un nuovo trailer presenta quattro nuovi personaggi del franchise di JoJo’s Bizarre Adventure,Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop e Diego Brando, che faranno il loro debutto assoluto nel gioco.

È ora possibile pre-ordinare il gioco per tutte le piattaforme, tranne la versione per Nintendo Switch nel Nintendo eShop. Maggiori dettagli sul pre-ordine della versione digitale per Nintendo Switch saranno disponibili più avanti. Tutti i giocatori che effettueranno il pre-ordine otterranno un costume bonusGreen Dolphin Street State Prison Jacket per Jolyne Cujoh. Oltre alla Standard Edition, è possibile pre-ordinare le seguenti versioni:

Digital Deluxe Edition : include JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R , un Animation Special Event Colour Set per i seguenti personaggi: Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna , e il Season Pass . Il Season Pass garantisce quattro nuovi personaggi giocabili, due costumi esclusivi per Rohan Kishibe e Mohammed Avdol’s Father? , oltre a due giorni di accesso anticipato a tutti i personaggi del Season Pass.

Collector's Edition : includeJoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R e tutti i contenuti dellaDigital Deluxe Edition, oltre a una statuina esclusiva Grandista series Jolyne Cujoh – Special Colour Ver. e una riproduzione dellatarghetta da prigioniero di Jolyne’.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle Ravrà anche una "demo in accesso anticipato", che sarà presto disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5. La demo offre ai giocatori la possibilità di provare due modalità: Allenamento e PvP online. Per i fan che vogliono scoprire maggiori dettagli sui personaggi e i loro set di mosse, nonché ottenere informazioni in anteprima sul roster dei combattenti e sulla data di lancio della demo in accesso anticipato, basterà seguire il canale Twitter ufficiale del gioco (https://twitter.com/jojo_ games ), dove ci saranno aggiornamenti costanti, video e novità fino al lancio.







