Come proteggere il tuo cellulare dalle app spia

Le app di spia sono, ormai, una cosa piuttosto normale nel giorno d’oggi. Ma questo non vuol dire che non suscitano terrore come facevano una volta. Anzi, forse ora più che mai visto la nostra dipendenza sui cellulari, provocano ancora più paura.

Ma ci sono tantissime applicazioni di questo tipo. Basta guardare i nostri articoli sulle app spia cellulare.

Ma, anche se le app spia sono molto comuni, non vuol dire che devi essere una loro vittima per forza. Per metterti in salvo, continua a leggere come scoprire, rimuovere, e evitare le app spia che cercano di entrarti nel cellulare.

Segni che hai un’app spia sul tuo cellulare

Le app spia, secondo un esperto di C-SPAN, sono delle app che cercano di spiarti. Permettono a qualcuno di vedere cosa fai, dove vai, e di cosa parli quando sei su o vicino al tuo telefono.

Per evitare che una costa simile succede a te, ecco alcuni segni da tenere in mente.

Finisci i tuoi giga più velocemente del normale.

La prima cosa da guardare se pensi di avere un’app spia sul telefono è il consumo dei tuoi giga. Di solito le app di questo tipo utilizzano una connessione a internet per funzionare. Se sei collegato alla rete mobile, vuol dire che utilizzano i dati giga. Puoi controllare il tuo consumo nelle impostazioni del tuo cellulare. Se vedi che hai consumato una quantità non per nulla solita di dati, potrebbe significare la presenza di un’app di spia.

La batteria del tuo cellulare inizia a scaricarsi molto velocemente.

Col tempo, la batteria del tuo cellulare perde potenza. Questo è una cosa normale. Ma se il tuo cellulare non è ancora da considerare “vecchio” ma la batteria non ti dura tanto, potrebbe essere un brutto segno.

Le app spia hanno bisogno di potenza per poter trasmettere informazioni. E quindi fanno utilizzo della tua batteria.

Il tuo cellulare si scalda anche quando non lo usi.

Un altro segno che potresti avere un programma di spia sul tuo cellulare è il “calore” che senti provenire dal dispositivo.

Ovviamente, visto che i cellulari sono come dei piccoli computer, si scaldano dopo un po’ che vengono usati.

Ma se il tuo cellulare si scalda dopo pochissimo tempo e/o si scalda anche quando non lo stai usando, potrebbe significare che hai un'app spia presente.

Dal nulla il tuo cellulare non ha più le stesse capacità che aveva poco tempo fa.

Le app spia come quelle rilevate da il Corrier della Sera sono terribili, ma spesso hanno in comune questo segno della loro presenza: diminuiscono le capacità del tuo cellulare di funzionare.

Spesso queste rallentano il sistema operativo o causano momenti in cui il cellulare si blocca completamente. Se questo ti succede spesso, dovresti indagare un po’ se hai qualcuno che ti spia.

Come proteggerti dalle app spia

Se hai avuto in passato un’app spia sul tuo cellulare o se vuoi semplicemente evitare che una di arriva, ci sono delle cose semplici che puoi fare per salvaguardarti secondo le indagini fatte da organizzazioni grandi come il New York Times.

Installare un programma anti-virus.

La prima cosa che devi fare per metterti in salvo è installare un programma anti-virus. Questi programmi bloccano i virus di tutti i tipi prima che possano entrare nel tuo cellulare. E nel caso in cui uno riesce ad entrarci, viene messo in 'quarantena' prima di essere spazzato via.

Impostare password robuste su tutte le tue app.

Un’altra cosa che puoi fare per aiutarti ad essere libero dalle app spia è impostare sempre password robuste, sia sul tuo dispositivo che su tutte le tue app.

Senza una password, tantissime app non permetterebbero mai a qualcuno di entrarci.

Ricordati però di non usare la stessa password per app o siti diversi e cambiale di tanto in tanto per avere la massima sicurezza.

Installare un programma anti-malware

Simili ai programmi anti-virus, ci sono anche i programmi anti-malware. Questi programmi funzionano sempre come uno scudo per quanto riguarda i programmi malvagi, ma è importante avere sia uno di questo tipo che del tipo anti-virus. Questo è perché tutti è due danno una protezione per programmi diversi. Quindi, una protezione globale ha bisogno di diversi strumenti.

Tenere sempre sott’occhio il tuo cellulare.

L’ultima e importantissima cosa che puoi fare per metterti al sicuro per quanto riguarda le app spia è semplicemente di sapere sempre dov’è il tuo dispositivo. Spesso sentiamo parlare di app spia che vengono scaricate attraverso i link o i messaggi. Ma possono anche essere caricate direttamente sul tuo cellulare di persona.

Quando sei in giro, non lasciare mai il tuo cellulare incustodito, anche se hai una password robustissima o altro per poter sbloccarlo. Non sai mai chi è in giro, quindi, meglio essere cauti.

Conclusione

Come ti senti ora? Un pochino più rilassato ora che sai come scoprire le app spia e come proteggerti da loro? Bene. Basta poco per mettersi in salvo.

E non ti scordare che se hai bisogno di aiuto le ricerche dettagliate fatte da CellTrackingApps.com sono qui per assisterti.

