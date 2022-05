Jim Power: The Lost Dimension è in arrivo su Switch e PS4

Jim Power: The Lost Dimension è una riedizione del classico cult degli anni '90 in arrivo per PlayStation 4 e Nintendo Switch.



Inoltre, collezionisti e fan possono mettere le mani sulle cartucce retrò compatibili con SNES e SEGA Mega Drive.



Jim Power: The Lost Dimension sarà disponibile per Nintendo Switch, PS4, SNES e Mega Drive in Edizioni Limitate Speciali. I preordini partiranno domenica 29 maggio alle 12:00 CET (mezzanotte), solo su Strictly Limited Games.

La Special Limited Edition è limitata a 1.000 copie per Nintendo e 500 per PS4 a 49,99€ inclusi tanti oggetti da collezione aggiuntivi:

Scatola speciale in edizione limitata

Copertina reversibile

Colonna sonora originale su 2 CD

Occhiali anaglifici 3D

Poster con opere d'arte fronte-retro A3

Volantino Jim Power Replica A5

Scheda lenticolare A6

Etichetta

Manuale di gioco colorato

