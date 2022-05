Dune: Spice Wars mostra tante novità

Dopo un lancio di grande successo e dopo il feedback positivo ricevuto, Funcom e Shiro Games svelano nuovi importanti aggiornamenti sull’Early Access







Dune: Spice Wars, strategico real-time 4X ambientato sul leggendario pianeta desertico di Arrakis e disponibile in Early Access da aprile, ha ricevuto un feedback straordinario sia da parte del pubblico sia dalla stampa. Con la spezia ormai in circolo e una solida base su cui costruire, Funcom e Shiro Games sono pronti a portare Dune: Spice Wars a nuove vette, svelando alcuni dei contenuti previsti per l'Early Access nella roadmap di oggi.

La roadmap mostra diverse e importanti nuove feature, come il multiplayer, una nuova fazione e le unità eroe, ma l'elenco non termina qui. I giocatori potranno anche godere di miglioramenti su tutta la linea ad ogni aggiornamento, compresa l'aggiunta ricorrente di nuove funzionalità.

In qualità di sviluppatori esperti di Early Access, Funcom e Shiro Games conoscono il valore del feedback della community e dell'essere in grado di adattarsi alle circostanze, pertanto le varie feature indicate nella roadmap potranno essere soggette a modifiche. La priorità attuale è il multiplayer. Dopo di che sono previste diverse importanti aggiunte, tra cui una nuova fazione non ancora annunciata e la possibilità di dare vita ai personaggi iconici di Dune, con i consiglieri che entreranno in gioco come unità di eroi controllabili. L'aggiornamento Air and Sand scaverà più a fondo nel conflitto, introducendo nuove unità ed elementi tattici.

In Dune: Spice Wars, potrete scegliere tra Atreides, Harkonnen, Contrabbandieri e Fremen per dominare il pianeta, e cosa più importante, la spezia. Dovrete essere in grado di bilanciare i diversi aspetti della guerra, dalla politica all’economia fino allo scontro armato, tenendo sempre a mente i grandi pericoli naturali del pianeta, tra cui i giganteschi vermi della sabbia.

Dune: Spice Wars è ora disponibile su Steam in Early Access.

