Beats presenta la nuova edizione speciale dei Beats Studio Buds X Daily Paper

Beats by Dre (Beats) eDaily Paper lanciano la loro prima collaborazione con iBeats Studio Buds in edizione speciale. La scelta di queste cuffie ispirate all'hip-hop è in linea con la collezione Daily Paper SS22, fortemente influenzata dalla scena hip-hop e graffiti degli anni '80 e '90 di New York.

“La musica è uno dei pilastri più importanti del nostro brand, perché unisce la nostra comunità", ha dichiarato Abderrahmane Trabsini, cofondatore e Design Director di Daily Paper. "Lavorare con Beats è sempre stato nella nostra lista dei desideri delle collaborazioni. È anche un'estensione dell'attuale collezione SS22, che si ispira alla cultura hip-hop.

Questi auricolari leggeri offrono una cancellazione attiva del rumore di qualità, una durata della batteria fino a 24 ore e sono resistenti all'acqua e al sudore.Il design è all'insegna della libertà di espressione, con il logo Beats signature b in nero e una versione ispirata ai graffiti del logo dello scudo del Daily Paper in rosso.

L’edizione speciale sarà disponibile a livello globale online su

e nei Daily Paper Flagship stores di Amsterdam, NYC e Londra da giovedì 26 maggio al prezzo di US: $149.95 / UK: £129.95/NL: €149.95







