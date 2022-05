PlayStation - Days of Play 2022, dal 25 all’8 giugno

Days of Play 2022: imperdibili PROMOZIONI DEDICATE ALLA community PlayStation

Dal 25 maggio all’8 giugno, titoli e periferiche per PS5 e PS4 in offerta su PlayStation Store e nei punti vendita

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare l’edizione 2022 dei Days of Play. L’iniziativa avrà inizio domani, 25 maggio e, fino al prossimo 8 giugno, offrirà alla community PlayStation sc onti incredibili su alcuni dei migliori titoli per PlayStation5 e PlayStation4, disponib ili su PlayStation Store oppure nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Tra i giochi in offerta, oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri, The Last of Us Parte II e Marvel’s Spider-Man, gli utenti potranno acquistare i titoli appartenenti a catalogo PlayStation Hits, come ad esempio Gran Turismo Sport e la complete edition di Horizon Zero Dawn. Tante le offerte anche su PlayStation Store.

Di seguito alcuni esempi delle promozioni disponibili nei punti vendita aderenti all’iniziativa:

·

Ratchet & Clank: Rift Apart

(PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €80.99;

·

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri

(PS5) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €50.99;

·

The Last of Us Parte II

(PS4) al prezzo consigliato di €19.99, invece di €40.99;

·

Marvel’s Spider-Man

(PS4) al prezzo consigliato di €19.99, invece di €40.99;

·

Titoli appartenenti ai PlayStation Hits (tra cui God of War HITS, Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS e Gran Turismo Sport HITS) al prezzo consigliato di €9.99, invece di €20.99;

Oltre ai tanti titoli scontati, la community PlayStation potrà usufruire di eccezionali promozioni anche sui controller DualSense che e saranno disponibili, al prezzo consigliato di €59.99, in tutte le colorazioni attualmente in commercio, ovvero White, Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue.







Poi trovare tutti i dettagli sulle pagine del PlayStation Blog

Altre News per: playstationdaysplay2022all’8giugno