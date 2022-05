NVIDIA: le novità annunciate al COMPUTEX 2022

Durante il keynote di NVIDIA al COMPUTEX 2022, è stato mostrato come le tecnologie RTX stiano continuando a crescere a dismisura, con particolare focus sull'aspetto cinematografico del ray-tracing e l'AI che aumenta le prestazioni e definisce la prossima generazione di contenuti.

Attualmente sono disponibili oltre 250 giochi e applicazioni RTX , il doppio rispetto al COMPUTEX dello scorso anno, e i giocatori GeForce continuano ad aggiornarsi, con oltre il 30% che ora utilizza hardware RTX, registrando oltre 1 miliardo e mezzo di ore di gioco con RTX ON!

I giochi sono le vere star del COMPUTEX 2022

Il DLSS di NVIDIA continua ad essere lo standard per la super risoluzione con delle prestazioni e una qualità dell'immagine d’eccellenza: questa tecnologia è ora integrata in più di 180 giochi e applicazioni! Il DLSS è presente nei titoli che i giocatori vogliono provare, con 12 nuovi giochi aggiunti alla libreria, in costante crescita.

Il DLSS raddoppia i frame rate in HITMAN 3

Gli sviluppatori dell'acclamato HITMAN 3 hanno annunciato che il 24 maggio aggiungeranno il supporto del DLSS insieme a riflessi e ombre in ray-tracing. Con tutte le opzioni al massimo delle potenzialità e il ray-tracing abilitato, il DLSS di NVIDIA aumenta i frame rate di HITMAN 3 di oltre 2 volte in 4K .

I giocatori GeForce potranno anche ottenere il driver GeForce Game Ready perHITMAN 3 già oggi, attraverso l'applicazione GeForce Experience. Il driver offre inoltre la migliore esperienza inMy Time At Sandrock e Sniper Elite 5.

Altri giochi si aggiornano grazie al supporto di DLSS, Reflex e Ray Tracing

Di seguito le più importanti novità in ambito gaming annunciate al COMPUTEX:

F1 ? 22 sarà lanciato il 1° luglio con DLSS e riflessi opachi in ray-tracing, riflessi trasparenti in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing.

sarà lanciato il 1° luglio con DLSS e riflessi opachi in ray-tracing, riflessi trasparenti in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing. Icarus aggiungerà il supporto di NVIDIA Reflex a giugno, offrendo una latenza inferiore e una migliore reattività nel gioco.

aggiungerà il supporto di NVIDIA Reflex a giugno, offrendo una latenza inferiore e una migliore reattività nel gioco. Deep Rock Galactic è stato aggiornato con DLSS e NVIDIA DLAA. L'abilitazione di NVIDIA DLSS offrirà ai giocatori fino al 60% di prestazioni in più.

è stato aggiornato con DLSS e NVIDIA DLAA. L'abilitazione di NVIDIA DLSS offrirà ai giocatori fino al 60% di prestazioni in più. Loopmancer supporterà il DLSS e i riflessi in ray-tracing a partire dal lancio che avverrà quest'estate. Con il DLSS abilitato, le prestazioni aumentano di oltre 2 volte quando si raggiunge il massimo in 4K con il ray-tracing abilitato.

supporterà il DLSS e i riflessi in ray-tracing a partire dal lancio che avverrà quest'estate. Con il DLSS abilitato, le prestazioni aumentano di oltre 2 volte quando si raggiunge il massimo in 4K con il ray-tracing abilitato. Warstride Challenges è disponibile da subito con il supporto del DLSS e di NVIDIA Reflex. Con entrambe le tecnologie abilitate, le prestazioni aumentano di 2 volte in 4K e la latenza del sistema si riduce del 53%.

è disponibile da subito con il supporto del DLSS e di NVIDIA Reflex. Con entrambe le tecnologie abilitate, le prestazioni aumentano di 2 volte in 4K e la latenza del sistema si riduce del 53%. LEAP supporterà il DLSS quando entrerà in Early Access il 1° giugno. Il DLSS offre un miglioramento delle prestazioni di oltre 2 volte nel gioco.

supporterà il DLSS quando entrerà in Early Access il 1° giugno. Il DLSS offre un miglioramento delle prestazioni di oltre 2 volte nel gioco. Vampire: The Masquerade - Swansong è disponibile a partire da oggi e offre un aggiornamento delle prestazioni DLSS di oltre 2 volte, in modo che tutte le GPU GeForce RTX 30 Series raggiungano i 60 FPS in 4K, con le impostazioni al massimo.

è disponibile a partire da oggi e offre un aggiornamento delle prestazioni DLSS di oltre 2 volte, in modo che tutte le GPU GeForce RTX 30 Series raggiungano i 60 FPS in 4K, con le impostazioni al massimo. Raji: An Ancient Epic verrà lanciato il 24 maggio e supporterà il DLSS insieme ai riflessi in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing. Il DLSS di NVIDIA aumenta le prestazioni fino a 3 volte in 4K e più di 2 volte ad altre risoluzioni, consentendo di giocare a Raji: An Ancient Epic in tutto il suo splendore a oltre 60 FPS.

verrà lanciato il 24 maggio e supporterà il DLSS insieme ai riflessi in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing. Il DLSS di NVIDIA aumenta le prestazioni fino a 3 volte in 4K e più di 2 volte ad altre risoluzioni, consentendo di giocare a in tutto il suo splendore a oltre 60 FPS. Turbo Sloths verrà lanciato quest'estate e supporterà il DLSS insieme a riflessi e ombre in ray-tracing, con un incremento delle prestazioni di oltre 2 volte.

verrà lanciato quest'estate e supporterà il DLSS insieme a riflessi e ombre in ray-tracing, con un incremento delle prestazioni di oltre 2 volte. Propnight supporterà il DLSS a partire da oggi, aumentando le prestazioni fino all'85% in 4K.

supporterà il DLSS a partire da oggi, aumentando le prestazioni fino all'85% in 4K. Hydroneer è disponibile da subito con il DLSS e ottiene un incremento delle prestazioni fino al 50%, consentendo a tutti i giocatori GeForce RTX di giocare in 4K con impostazioni massime a oltre 60 FPS.

è disponibile da subito con il DLSS e ottiene un incremento delle prestazioni fino al 50%, consentendo a tutti i giocatori GeForce RTX di giocare in 4K con impostazioni massime a oltre 60 FPS. My Time At Sandrock sarà lanciato il 26 maggio con il supporto di NVIDIA Reflex che garantirà una riduzione del 34% della latenza.

sarà lanciato il 26 maggio con il supporto di NVIDIA Reflex che garantirà una riduzione del 34% della latenza. Ghost gode di un aggiornamento DLSS disponibile sin da subito che aumenterà le prestazioni fino al 70%, consentendo a tutti i giocatori GeForce RTX di vivere la migliore esperienza di gioco di Ghost .

gode di un aggiornamento DLSS disponibile sin da subito che aumenterà le prestazioni fino al 70%, consentendo a tutti i giocatori GeForce RTX di vivere la migliore esperienza di gioco di . Soda Crisis viene lanciato con NVIDIA Reflex a partire da oggi, con un miglioramento della latenza del 23%.

NVIDIA sta anche lavorando affinché tutte le altre tecnologie di gioco avanzate vengano adottate, come NVIDIA Reflex, che ora è supportata da 38 giochi, 22 display e 45 mouse. Con oltre 20 milioni di giocatori che giocano con Reflex ON ogni mese, Reflex è diventata una delle tecnologie di maggior successo di NVIDIA.

Nuovi portatili GeForce RTX per il gioco e la creazione di contenuti

L’interesse verso l’ecosistema dei laptop continua e NVIDIA ha registrato una grande crescita sia nelle piattaforme di gioco che in quelle Studio. Questi laptop sono caratterizzati da tecnologie Max-Q di quarta generazione che alimentano i laptop più veloci ed efficienti.

Tra i più recenti laptop da gioco GeForce RTX presentati al COMPUTEX vi sono:

MSI Raider GE67 HX - offre GPU fino a GeForce RTX 3080 Ti

ASUS ROG Flow X16 - offre GPU fino a GeForce RTX 3070 Ti

Gigabyte Aorus 17X - offre GPU fino a GeForce RTX 3080 Ti

Tra i più recenti laptop Studio GeForce RTX presentati al COMPUTEX vi sono:

Le linee ASUS Zenbook e Vivobook - che offrono un'ampia gamma di GPU GeForce RTX Laptop

Acer ConceptD 5 e 5 Pro - che offrono GPU per laptop fino a GeForce RTX 3070 Ti e RTX A5500.

Lenovo Slim 7i Pro X e 7 Pro X - offrono GPU per computer portatili GeForce RTX 3050.

Con queste e molte altre aggiunte, i modelli di laptop GeForce RTX ammontano ora a più di 180.

Nuovi prodotti NVIDIA Reflex, fra cui il primo display G-SYNC a 500 Hz del mondo!

Al COMPUTEX 2022 NVIDIA ha annunciato la continua espansione dell’ecosistema NVIDIA Reflex con una coppia di nuovi monitor Reflex e mouse da gioco che godono del supporto Reflex. Inoltre, è bene notare che ASUS ha presentato ilprimo display G-SYNC a 500Hz al mondo, il monitor da gioco ASUS ROG Swift 500Hz.

Questo display a 500Hz è stato progettato da zero per gli esports, utilizzando un nuovissimo "pannello Esports TN" per la massima chiarezza dei movimenti. Inoltre, vanta la modalità NVIDIA G-SYNC Esports con vibrazione regolabile e, naturalmente, il supporto completo di NVIDIA Reflex Analyzer, che consente agli utenti di misurare la latenza del sistema end-to-end quando si utilizza un mouse NVIDIA Reflex e una GPU GeForce.

Acer ha inoltre lanciato il display Predator X28 G-SYNC. Infine, Cooler Master ha presentato i mouse da gioco MM310 e MM730 con supporto Reflex.

Nuove TV compatibili con G-SYNC con supporto per GeForce NOW

Nel corso del 2021, Philips e NVIDIA hanno collaborato per offrire ai consumatori alcuni dei primi televisori compatibili con G-SYNC con supporto HDMI 2.1. Il COMPUTEX 2022 vede l'aggiunta di due nuovi TV OLED Philips compatibili con G-SYNC, anch'essi con funzionalità GeForce NOW.

Funzionalità AI per i creatori supportate dal driver Studio di maggio

Oltre ai nuovi laptop costruiti per i creatori, i vantaggi di NVIDIA Studio sono evidenziati dall'accelerazione software basata sull'intelligenza artificiale in una serie di applicazioni chiave, in particolare Depth Map , Object Mask Tracking e Surface Tracking inBlackmagic Design DaVinci Resolve 18.

Altre News per: nvidianovitàannunciatecomputex2022