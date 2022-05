Guerra Ucraina : La Russia prepara nuova offensiva

L'esercito russo si prepara a riprendere l'offensiva nell'area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Lo scrive lo stato maggiore generale delle forze armate ucraine, citato da Ukrainska Pravda. Le truppe russe stanno rafforzando e raggruppando nell'area le loro unità, mentre non smette l'offensiva nella zona operativa orientale, dove continua 'un fuoco intenso' lungo l'intera linea e nelle profondità della difesa Ucraina a Donetsk, Slobozhanskye Pivdennobuzhsky.

L'Ue probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo "entro pochi giorni"," raggiungeremo la svolta ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l'unico obiettivo, non significa automaticamente che Putin è indebolito". Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck in un'intervista all'emittente Zdf. "E' una misura insolita -ha affermato- ma anche questi sono tempi insoliti. E su questo si sta lavorando. Tuttavia, l' idea funziona solo se partecipa un gran numero di Paesi, e questo manca ancora".

L'attuale Guerra in corso tra Russia e Ucraina accresce il bisogno di una regione indo-pacifica libera da conflitti interni. Lo ha detto il presidente americano Biden, a Tokyo per presiedere la riunione Quad che ospita le delegazioni di Giappone e Stati uniti e i premier di India e Australia. Secondo Biden l'accordo tra i paesi del Quad non è "moda passeggera" e l'intento è che prosperi per anni. Gli fa eco il giapponese Kishida:"Nessun paese dovrebbe trovarsi nella situazione dell' Ucraina in questa parte del mondo".

IL ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sostiene che sono ancora 580le aziende straniere pienamente attive in Russia, nonostante le sanzioni. Secondo la stampa di Kiev, Kuleba ha sottolineato che, mentre 1.439 società hanno lasciato la Russia, tutti gli altri sono "al lavoro, come al solito".

"Non accetto nessun incontro con mediatori russi, ma solo con il presidente Putin, e la questione sul tavolo deve essere una sola: far finire la Guerra". Così il presidente ucraino Zelensky, citato dall'agenzia Ukrinform. "Senza di lui non si prendono decisioni, dobbiamo esserne ben consapevoli", ha aggiunto. "Stiamo pagando un prezzo alto, ma ci sarà sicuramente una vittoria, perché non c'è altra via d'uscita", ha affermato. "Qualsiasi Guerra finisce con la diplomazia, la diplomazia può portare alla pace. Lo desiderano tutti".

