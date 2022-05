Vale la pena affidarsi ad un esperto per realizzare un eCommerce?

La nostra epoca è contraddistinta da soluzioni semplici che risolvono esigenze complesse nel giro di pochi click. Così anche i lavori più complessi e professionali vengono sostituiti da soluzioni a basso costo che, grossomodo, offrono risultati simili in tempi e prezzi ridotti. Questo è un dato positivo perché significa che le tecnologie digitali aprono le porte anche a chi non ha budget da investire o competenze di utilizzo e, quindi, contribuiscono a ridurre quello che è stato definito come divario digitale.

Tuttavia è ovvio che in certi campi, come per quello dell’eCommerce, le scorciatoie potrebbero non rivelarsi il migliore degli investimenti. Ferma restando la libertà di ogni imprenditore di adottare la soluzione più adatta al proprio progetto, oggi vogliamo delineare tutti i buoni motivi per cui contattare un esperto eCommerce sia una strategia vantaggiosa per mettere a frutto i propri investimenti.

eCommerce di successo: i fattori da considerare

Un eCommerce è come un negozio fisico in termini di costi, attenzioni ed energie da dedicargli. Quindi pensare che la presenza di uno shop virtuale sia meno impegnativa di un punto vendita fisico è un pensiero un tantino fuorviante. Difatti i fattori per il successo dell’eCommerce sono molto simili a quello del negozio fisico, tra cui troviamo la gestione e la cura del cliente, l’esposizione ideale delle merci e il buon posizionamento.

Per un negozio virtuale, quindi, il primo vero fattore di successo è il modo in cui si prende cura dei clienti che arrivano sul sito web. Questo significa che sono necessarie fotografie e descrizioni ad hoc di alta qualità, una velocità di caricamento adatta agli attuali standard di navigazione e numerose altre accortezze tecniche che preservino la sicurezza degli utenti. A ciò si aggiungono grafiche e contenuti realizzati in modo professionale oltre ad un funnel di vendita impeccabile che sia finalizzato ad accompagnare con successo l’utente al checkout finalizzando la vendita.

Cosa fa l’esperto di eCommerce per te?

L’esperto si chiama così proprio perché oltre ad avere all’attivo numerosi eCommerce realizzati può mettere a disposizione del cliente la sua competenza professionale. Quindi conosce e ha padronanza degli strumenti tecnici, dispone di team di professionisti specializzati in ogni ambito di realizzazione progettuale e ha tutto l’interesse a terminare con successo il progetto.

Per comprendere l’importanza di rivolgersi ad un esperto di eCommerce potremmo prendere ad esempio il caso del parrucchiere al quale ci rivolgiamo per avere una piega perfetta ed impeccabile Quando torniamo a casa, infatti, ci troviamo a dover fare da soli e, guarda caso, il risultato non sarà mai apprezzabile come quello derivante dalle abili mani dello stylist.

L’eCommerce è un prodotto complesso e delicato

Ciò che paghiamo quando ci rivolgiamo ad un professionista, quindi, non è il lavoro in sé ma l’esperienza, l’autorevolezza e la professionalità che questo metterà a nostra disposizione. Ecco perché per un eCommerce di successo conviene quantomeno valutare un parere professionale, soprattutto se abbiamo grandi ambizioni e vogliamo trasformare questa attività nell’unica rendita lavorativa di cui disponiamo.

