Ridatemela! Rubata la medaglia dello scudetto rossonero a Stefano Pioli

Uno spiacevole episodio, accaduto al Mapei Stadium di Reggio Emilia al termine di, ha rovinato la festa dellorossonero. All'allenatoreè stata trafugata laricevuta durante la premiazione. "Mi hanno tolto laai festeggiamenti: se puoi fare appello, grazie, è l'unica che ho". Il furto dellaè avvenuto mentre si svolgevano i festeggiamenti. I fan hanno cantato continuamente il ritornello "", sulle note della celebre canzone "Liberati dal desiderio".

«Non mi sono mai sentito così bene - ha detto poco prima Pioli - Mi conosco e so quanto sia importante sentirsi apprezzato come mi sono sentito nell'ambiente milanese. E questo mi ha permesso di fare quello che ho fatto e ai miei giocatori di darmi il loro cuore e la loro mente. Siamo una squadra di fenomeni, non ci siamo mai arresi. Ci abbiamo sempre creduto e siamo stati più costanti dell'Inter». Poi il delitto appunto. Doveva essere evitato perché rovina il momento magico del Milan.

Altre News per: ridatemelarubatamedagliadelloscudettorossonerostefano