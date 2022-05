Celly presenta la gamma di prodotti brandizzata Fiat 500

Celly - marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet - annuncia una nuova collezione esclusiva di prodotti brandizzati con il logo 500 dedicata a tutti gli amanti dell’inimitabile city car, diventata in tutto il mondo un’icona del design italiano. La nuova linea ispirata all’inconfondibile stile divertente e colorato di 500 include accessori dall’anima spiccatamente tech quali cuffie e speaker Bluetooth, auricolari true wireless, smartwatch, powerbank, ma anche elementi più lifestyle da sfoggiare nel tempo libero e al lavoro come ad esempio marsupio, zaino e custodia waterproof, tutti accomunati dal logo 500 e che evocano i colori simbolo della vettura di casa Fiat.

“Questa collaborazione nasce in maniera estremamente naturale come espressione della condivisione dei principali valori che contraddistinguono i due brand: partendo dallo stile 100% italiano, passando per l’attenzione verso l’eccellenza e la qualità, fino alla costante ricerca tecnologica alla base del continuo miglioramento della nostra offerta” dichiara Stefa no Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly. “L’abbiamo ulteriormente arricchita con prodotti e accessori sempre più colorati, allegri e cool, adatti per tutti i city lover senza però tralasciare la funzionalità. Sono infatti prodotti in grado di soddisfare i gusti dei nostri utenti e accompagnarli durante la loro quotidianità.”

La collezione all’insegna dello stile italiano

Cuffie

Le Cuffie wireless brandizzate con il logo 500 garantiscono la miglior qualità del suono ed una performante durata della batteria, con un’autonomia di 16 ore. I padiglioni auricolari sono imbottiti per garantire comfort d’ascolto. Le cuffie sono caratterizzate dal design regolabile e adattabile a qualsiasi misura, assicurando così la massima comodità durante l’utilizzo. Sono dotate di cavo jack da 3.5mm aggiuntivo, microfono integrato e, grazie alla funzione remote control, consentono di gestire comodamente le chiamate e la musica direttamente dalle cuffie.

Sono disponibili nella colorazione blu a un prezzo al pubblico consigliato di 79,99 €.

Speaker

Lo Speaker Bluetooth 5.0 personalizzato dal logo 500 dal design elegante assicura la massima qualità di suono e durata.

Lo speaker può contare su 3W di potenza e tecnologia extra bass, che consente di ascoltare e sentire la frequenza di bassi desiderata e garantisce la massima resa sonora sia in ambienti chiusi che aperti con una autonomia superiore a 3 ore.

Lo speaker può essere connesso nella modalità preferita: tramite Bluetooth® o cavo jack da 3.5 mm in dotazione. È possibile gestire la musica direttamente dallo speaker grazie ai tasti posti nella parte superiore, e con il microfono integrato le chiamate possono essere effettuate in totale libertà. La funzione remote control permette di gestire comodamente chiamate e musica direttamente dal dispositivo. Inoltre, la certificazione IPX5 attesta che il dispositivo è resistente a spruzzi d'acqua e polvere.

È disponibile nella colorazione azzurra a un prezzo al pubblico consigliato di 46,99 €.

Auricolari

Celly ha sviluppato degli auricolari wireless dal design compatto dotati di Bluetooth 5.0, che assicura la massima qualità di suono e durata e li ha personalizzati con il logo 500, così come la scatola di ricarica rendendoli unici nel loro stile.

La funzione wireless consente di restare sempre connessi senza il fastidio di cavi aggrovigliati. Le due cuffiette sono a forma di goccia adattandosi perfettamente all’orecchio di chiunque le indossi. Hanno fino a due ore e mezza di autonomia. La tecnologia del remote control consente di utilizzare le diverse funzionalità attraverso lo sfioramento dei comandi touch, permettendone una semplice gestione. Inoltre, grazie all’audio stereo è possibile ricevere segnali differenti ai lati destro e sinistro delle cuffie.



Sono disponibili nella colorazione bianca a un prezzo al pubblico consigliato di 74,99 €.

Smartwatch

La collaborazione tra i due brand ha dato vita anche a un nuovo pratico ed elegante smartwatch con display LCD da 1,69'' interamente touch, ideale per la vita quotidiana e per monitorare le attività sportive con una durata della batteria fino a 6 giorni.

È dotato della funzione salute per monitorare frequenza cardiaca, pressione e saturazione e monitora automaticamente anche lo stato di sonno durante le diverse fasi. La funzione allenamento abilita il monitoraggio di calorie bruciate, contapassi, tempo di allenamento e distanza percorsa grazie alla funzione GPS condivisa con lo smartphone, per tracciare i percorsi durante l'attività fisica. La funzione remote control permette di gestire la riproduzione musicale comodamente dal dispositivo. Sono disponibili gli avvisi per chiamate, messaggi e notifiche.

La certificazione di impermeabilità IP67 garantisce il massimo grado di protezione da polvere e liquidi.

Disponibile con cinturino grigio a un prezzo al pubblico consigliato di 94,99 €.

Powerbank

Powerbank brandizzato con il logo 500 è il nuovo caricabatteria portatile dal design compatto dotato di 2 porte output USB con output totale di 2.1A, e di una porta Micro USB e una USB-C per la ricarica del powerbank. È disponibile nella capacità di 10.000mAh.

La tecnologia Turbo Charge permette di fare il pieno di energia con la massima comodità grazie alla ricarica rapida.

Disponibile nella colorazione rossa a un prezzo al pubblico consigliato di 29,99 €.

Zaino

Lo zaino con porta USB e il logo 500 posizionato sulla parte frontale è l’alleato perfetto durante la vita di tutti i giorni: ha una tasca per laptop fino a 15.6” con un’ampia apertura travel friendly e chiusura zip impermeabile. È inoltre dotato di 4 tasche interne per riporre comodamente i propri oggetti e ideale per tenere al sicuro quelli di valore.

È provvisto di una fascia per trolley, che consente di agganciare lo zaino all’asta della valigia e di trasportalo comodamente anche durante i viaggi più lunghi.

Lo zaino è caratterizzato da una porta USB con cavo integrato per collegare il proprio powerbank e ricaricare lo smartphone anche in movimento.

Disponibile nella colorazione nera a un prezzo al pubblico consigliato di 74,99 €.

Cintura Elastica

è la cintura elastica e regolabile con tasca universale per lo smartphone e piccoli oggetti con chiusura a zip e inserti riflettenti al buio. È compatibile con smartphone fino a 6,9’’.

Disponibile nella colorazione gialla ad un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.

Custodia

Waterproof bag è la custodia impermeabile per smartphone fino a 7'' pensata per vivere vacanze spensierate ma senza dover lasciare a casa la tecnologia. La certificazione IPX8 attesta l’innovativa chiusura ermetica che garantisce massima impermeabilità e protezione da sabbia, creme ed acqua.

La custodia trasparente, senza bordi colorati, favorisce una maggiore visibilità dello schermo e preserva inalterate le funzionalità del touch ID grazie al morbido TPU trasparente che permette un facile utilizzo dello smartphone. Consente così di effettuare chiamate, scattare fotografie e rispondere ai messaggi senza rimuovere lo smartphone dalla custodia.

Disponibile nella colorazione gialla ad un prezzo al pubblico consigliato di 16,99 €.

