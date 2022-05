Serj Tankian dei System of a Down si unisce a Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger, FPS ritmico in salsa heavy metal di Funcom e The Outsiders, in arrivo quest’anno per PC, PlayStation 5 e Xbox S|X, dà il benvenuto a Serj Tankian all’interno dell’incredibile rosa di artisti coinvolti nel gioco. Assieme all’iconica voce dei System of a Down, i giocatori massacreranno orde di demoni al ritmo delle voci di Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God), e molti altri. Godetevi l’adrenalinico trailer, con l’incredibile brano originale No Tomorrow cantato da Serj Tankian!

David Goldfarb, direttore creativo di The Outsiders, afferma: "Che dire! Abbiamo così tanti fan dei System of a Down in studio, che aggiungere Serj Tankian alla nostra già incredibile rosa di artisti è una sensazione irreale. Ha fatto davvero suo il brano, come solo Serj avrebbe potuto fare. Siamo così elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi provare questo titolo!".

In Metal: Hellsinger, dovrete sparare, scattare ed eseguire mosse finali a tempo, sulle note di una colonna sonora metal originale. Se ci riuscirete, sentirete il brivido della musica adattiva intensificarsi e la vostra potenza crescere. Armati di sei armi pesanti, ognuna con la propria ultimate, attraverserete l'inferno in una storia di vendetta contro il diavolo stesso, con i pluripremiati doppiatori Troy Baker e Jennifer Hale che danno voce ai personaggi principali.

Una volta completata la campagna, assicuratevi di tuffarvi nella modalità Torment e di cavalcare l'onda metal fino a raggiungere la vetta delle classifiche. Metal: Hellsinger arriverà nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

