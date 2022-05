ORBEEZ - le sfere d'acqua conquistano il web

IL FENOMENO VIRALE DA OLTRE 22 MILIARDI DI VIEWS SUI SOCIAL

CONTINUA AD APPASSIONARE MILIONI DI FAN IN TUTTO IL MONDO

ORBEEZ: DALLE SFIDE SU TIK TOK AI VIDEO “ASMR”,

LE SFERE D’ACQUA CHE HANNO CONQUISTATO IL WEB

Un’esperienza sensoriale unica con benefici per la calma, il controllo dell’ansia e la concentrazione, ma anche un divertente gioco che ha coinvolto milioni di ragazzi in appassionanti challenge sui social.

In arrivo in Italia nuovi colori e inediti kit firmati da Spin Master

per nuove sfide “squishy”.

Con 740 milioni di views su Tik Tok e 10 milioni al giorno su YouTube, gli Orbeez sono diventati un fenomeno virale globale, raggiungendo nel 2022 oltre 22 miliardi di views complessive sui social. Ma cosa sono e qual è il segreto del loro successo? Gli Orbeez sono delle piccole sfere colorate a base d’acqua che sorprendono grazie alla loro versatilità, perché possono essere utilizzate in infiniti modi diversi, per divertirsi in appassionanti challenge sui social e sfide tra amici, dare vita a originali creazioni Art&Craft oppure per vivere un’esperienza sensoriale a cui è difficile resistere.

Assomigliano a delle piccole biglie, ma la loro consistenza è morbida e scivolosa, si prestano a qualsiasi forma di divertimento e piacciono a tutte le generazioni. Sono migliaia le challenge che impazzano nel web e che le vedono protagoniste: si possono schiacciare per un effetto squishy, farle rimbalzare come le celebri palline rimbalzine, oppure immergerle in grandi vasche d’acqua e "farci il bagno", inserirle nei palloncini per creare dei gavettoni o delle semplici palline antistress e i ragazzi della Gen Z e Alpha si sbizzarriscono sui social per inventare nuove idee originali per lanciare inedite sfide dando sfogo alla creatività.



E come ogni fenomeno, sono amate anche dai più celebri content creator, che le utilizzano per video rocamboleschi, come il famoso MR Beast (oltre 95 milioni di fan su YouTube) che con il suo video “I Put 100 Million Orbeez In My Friend's Backyard” ha riempito un cortile con 100 milioni di Orbeez e ha raggiunto oltre 160 milioni di visualizzazioni nel mondo.

Affondare le mani negli Orbeez inoltre offre una straordinaria esperienza tattile che può portare benefici fisici e psicologici: può infondere rilassamento, migliorare la concentrazione, fornire un aiuto contro l’insonnia, ridurre lo stress e l’ansia o semplicemente migliorare l’umore. Maneggiare queste piccole palline colorate – oppure in modo indiretto vedere qualcun altro che lo fa – stimola infatti nelle persone l’ormai celebre effetto ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), una sensazione di formicolio che regala un profondo senso di calma, conforto e benessere, a qualunque età. Per questo motivo i video in cui le persone toccano e schiacciano le piccole sfere sono diventati virali e solo la pagina ufficiale di Orbeez su YouTube ha raggiunto mezzo milione di iscritti.

Oltre ai tubi colorati, contenenti centinaia di Orbeez in vari colori, sono in arrivo in Italia tanti nuovi kit e playset lanciati dall’azienda produttrice Spin Master : i nuovi Multipack 2.000 Orbeez contengono 5 confezioni da 400 palline ciascuna, nei colori blu, verde, giallo, rosso e viola . Mentre stanno arrivando nei negozi anche gli Orbeez Glow in the dark che si illuminano al buio e quelli Shimmer con effetto glitterato.







E, per un’esperienza ancora più sorprendente, con il kit Color Meez 1.000 Orbeez, gli Orbeez trasparenti possono essere colorati: basta inserirli nell’acqua all’interno del tubo insieme a uno o più coloranti e scuotere con energia fino a quando non prenderanno il colore desiderato. Una facile e spassosa nuova modalità di gioco pronta ad essere sperimentata nei prossimi video da milioni di views!

