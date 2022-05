CARANTI! ECCO LE PRIME IMMAGINI DI GREEDFALL 2

Dopo il successo di GreedFall, che ha venduto più di 2 milioni di copie, NACON e lo studio Spiders sono lieti di presentare un nuovo gioco: GreedFall 2.



Proseguendo quanto iniziato con il primo gioco, GreedFall 2 è un RPG che si focalizza sulle scelte del giocatore e sulla narrazione, ma che include anche un nuovo gameplay di combattimento più tattico e che, allo stesso tempo, permette di rivivere l'universo unico creato per il suo predecessore.

La storia inizia tre anni prima degli eventi del primo gioco e delle avventure di De Sardet. Questa volta vestirai i panni di un nativo di Teer Fradee, allontanato con la forza dalla sua isola e portato sulla terraferma di Gacane, la terra dei coloni. In questo vecchio mondo dilaniato dalla guerra, segnato dal malcostume e dalle cospirazioni politiche di diverse fazioni, dovrai riconquistare la libertà e riprendere in mano le redini del tuo destino. Utilizzando la diplomazia, l'astuzia, il combattimento, nonché l'aiuto degli alleati che riuscirai a trovare, starà a te porre fine alle ambizioni di conquista di un uomo che potrebbe distruggere sia il continente che la tua isola.

«È con grande entusiasmo che annunciamo GreedFall 2, la nuova creazione dello Studio Spiders», ha dichiarato Alain Falc, CEO di NACON. «Molti fan in tutto il mondo hanno chiesto un sequel. Siamo lieti di pubblicare questo nuovo gioco che sicuramente li delizierà e allo stesso tempo piacerà ai nuovi giocatori che amano i giochi di ruolo, le grandi storie, l'azione e il fantasy».

«Mentre stavamo lavorando a Steelrising, l'amore per l'universo di GreedFall non ci ha mai abbandonato, ed è con grande piacere che vi facciamo ritorno» ha annunciato Jehanne Rousseau, fondatrice e direttrice dello studio Spiders. «In questo nuovo capitolo della saga, i giocatori scopriranno il vecchio continente con paesaggi più vari e vasti, incontreranno nuovi compagni e nuove fazioni, e spero che vivranno avventure memorabili.»







L'uscita di GreedFall 2 è prevista per il 2024 per PC e console.

