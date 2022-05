DICE: rilasciato l'aggiornamento 4.1 per Battlefield 2042

L'aggiornamento 4.1 di Battlefield 2042 porta aggiornamenti alla rotazione della Guerra Totale, modifiche al bilanciamento e molto altro ancora

Il team di DICE ha rilasciato oggi l'aggiornamento 4.1 per Battlefield 2042, incentrato su ulteriori correzioni e miglioramenti dell’esperienza di gioco, e anche sull'aggiornamento delle rotazioni della Guerra Totale e sull'implementazione di alcune modifiche al bilanciamento delle armi e degli Specialisti.

Questo aggiornamento è la continuazione dell'impegno del team nell'ascoltare i feedback della comunità e nel lavorare all'esperienza di Battlefield che i giocatori hanno imparato a conoscere e amare.

Il prossimo aggiornamento in programma è l'uscita della Stagione Uno, attualmente prevista per l'inizio di giugno. Vi terremo aggiornati quando verranno rivelate ulteriori informazioni sui contenuti in arrivo.

