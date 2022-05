Come fidelizzare la propria clientela?

Alcune attività commettono l'errore di voler acquisire sempre più clienti senza, però, considerare che questa operazione, se cercata insistentemente, può portare solo svantaggi ed essere controproducente.

Molti imprenditori, infatti, per trovare costantemente nuova clientela tendono a spendere enormi cifre per riuscirci, mentre la soluzione più pratica ed efficace è quella di fidelizzare il proprio cliente, anziché volerne acquisire a tutti costi degli altri. Fidelizzare la propria clientela è dunque un'operazione molto più proficua ed è anche di facile realizzazione.

Basterà adottare poche e semplici strategie di mercato, stabilendo con i propri clienti un rapporto di fiducia che li faccia essere attratti, costantemente, ai prodotti o ai servizi distribuiti dalla propria azienda.

Idee e strategie per fidelizzare il cliente

Il primo accorgimento da seguire, per fidelizzare la clientela, riguarda proprio la modalità con cui ci si approccia al cliente, che deve essere sempre rispettosa, cordiale e mai invadente.

Ogni qual volta una persona usufruisce di un servizio o acquista un prodotto, ha bisogno della giusta assistenza e di quel pizzico di affabilità che può aiutarlo negli acquisti, sentendosi importante e al centro dell'attenzione.

Ciò di cui ha bisogno un cliente, oltre a un servizio sempre impeccabile, preciso e professionale, è anche un bel sorriso e un trattamento sempre gentile, che diminuisca le distanze che di solito si sviluppano tra acquirente e venditore.

Tutte queste accortezze lo invoglieranno a tornare presso la vostra azienda o il vostro esercizio commerciale, sapendo di trovare, al loro ritorno, la stessa cordialità e professionalità di sempre.

Fidelizzare il cliente con gadget aziendali

Un'altra strategia che aiuta molto a fidelizzare la clientela è quella in cui è previsto un gadget per l'acquirente, in modo da instaurare, con un piccolo e semplice regalo, un rapporto di stima e di reciproca fiducia; un modo, dunque, per ringraziare il cliente della propria fedeltà che, allo stesso tempo, rappresenti anche un incentivo per ritornare a fare acquisti o a usufruire nuovamente dei propri servizi.

Un'idea molto simpatica e originale potrebbe essere quella di stampare quaderni personalizzati o altri utili oggetti per i propri clienti che possano avere un'utilità concreta e pratica, ma che allo stesso tempo costituisca una sorta di ringraziamento per aver scelto la propria azienda.

Fidelizzare la clientela con un programma punti

Molte aziende, per fidelizzare i clienti, scelgono anche il cosiddetto programma fedeltà; una raccolta punti che dia lo stimolo e il pretesto per ritornare presso la propria azienda e accumulare il punteggio necessario all'ottenimento di graditi regali o gadget.

Una strategia molto comune e anche efficiente è quella di stampare delle tessere fedeltà con il logo della propria azienda, una sorta di biglietto da visita che però li porti a ritornare, con frequenza, presso il proprio punto vendita e garantirsi sempre più punti.

In questo modo l'azienda potrà contare sulla fedeltà del proprio cliente che, a sua volta, fornendo i suoi dati personali per la registrazione della carta, potrà rimanere costantemente informato circa le novità di vendita e, magari, ricevere anche gli auguri per il suo compleanno.

