WWE 2K22 DLC 2 - Most Wanted Pack

Oggi esce il pacchetto “Most Wanted” su WWE 2K22.

Il secondo pacchetto di contenuti scaricabili ha come protagonista Cactus Jack, uno dei tanti personaggi del WWE Hall of Famer Mick Foley, ex tre volte campione WWE, otto volte campione WWE Tag Team, campione WWE Hardcore, campione WCW World Tag Team e due volte campione ECW Tag Team.

Il pacchetto include anche il potente Vader, tre volte WCW Heavyweight Champion e WCW United States Champion, e, al loro debutto nel franchise WWE 2K, il terrificante e vermiforme Boogeyman, il campione NXT UK Ilja Dragunov e l'ex NXT Women's Tag Team Champion Indi Hartwell. Tutte e cinque le Superstar sono dotate di carte MyFACTION EVO, che possono essere potenziate attraverso il gioco nella modalità MyFACTION.

