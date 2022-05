Covid-19 : salgono le reinfezioni al 5,8%

Sono stati denunciati 438.726 casi di reinfezione da Covid-19, pari al 3,6% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni è stata del 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (5%). E' quanto emerge dal rapporto esteso dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Diminuiscono i casi e i ricoveri, ma aumentano i decessi.

Dal 24 agosto 2021 all'11 maggio 2022, rileva il rapporto esteso dell'ISS, sono stati segnalati 438.726 casi di reinfezione. L'ISS evidenzia un aumentato rischio di reinfezione soprattutto nei soggetti con la prima diagnosi di Covid-19 notificata per più di 210 giorni rispetto a quelli che avevano la prima diagnosi tra i 90 e i 210 giorni precedenti; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose nell'arco di 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose nell'arco di 120 giorni; nelle femmine rispetto ai maschi; nelle fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni); negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Diminuiscono i casi e i ricoveri: aumentano i decessi - Inoltre, nell'ultima settimana diminuiscono i casi di Covid segnalati in Italia e il numero dei ricoveri, stabili i ricoveri in terapia intensiva e in lieve aumento i decessi. Inoltre, l'incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale continua a diminuire. I decessi sono relativi a casi registrati circa un mese fa, quando la curva è salita, e questo spiega l'attuale lieve aumento.

Dall'ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti SarsCoV-2 di interesse per la salute pubblica in Italia (3 maggio 2022), condotta dall'ISS e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, è emerso che "la variante Omicron è ormai praticamente l'unica variante di Sars-CoV-2 in circolazione nel nostro Paese". "In quest'ultima indagine ISS", il sotto-lignaggio BA.2 rappresenta il 93,83% delle varianti Omicron. Quest'ultimo risultato è in linea con quanto riportato in altri paesi europei ed extra europei. Inoltre sono state trovate 12 sequenze tracciabili a BA.4 e 6 sequenze riconducibili a BA.5, pari allo 0,47% e allo 0,41% del totale delle sequenze Omicron”.

