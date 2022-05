NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER 10 milioni di giocatori e nuovi contenuti

Dalla sua uscita nel 2018,NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER è stato in grado di attrarre oltre 10 milioni di giocatori! Il gioco, che è entrato nel suo quarto anno, continuerà a ricevere nuovi contenuti, non solo tramite un nuovo Season Pass, ma anche con aggiornamenti gratuiti che continueranno a migliorare il titolo.

Il quinto Season Pass, intitolato “LEGACY”, vedrà 5 nuovi maestri shinobi aggiungersi al roster.

Da questa estate, gli stage esistenti riceveranno nuovi abbellimenti estetici e cambiamenti al gameplay, creando nuove possibilità di combattimento insieme con i nuovi personaggi disponibili. Il gioco introdurrà anche il salto chakra, per scontri ancora più verticali.

I nuovi aggiornamenti al villaggio della Foglia assicureranno una nuova atmosfera e cambiamenti a come i giocatori possono interagire e usare i servizi del villaggio. Da questa primavera diverse località saranno aggiornate, come lo shop dei Ninja Tool o la libreria dei Ninjutsu.







Infine, mentre il team continua ad ascoltare le opinioni e i feedback della community, nel corso dell’anno arriveranno miglioramenti in-game e bilanciamenti al gameplay. Maggiori dettagli saranno condivisi nel corso dei prossimi mesi.

