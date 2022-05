Huggy Wuggy : sequestrati 500 peluche non a norma

La polizia locale di Milano ha sequestrato, personaggio in voga tra i bambini appassionati di videogiochi. Il titolare del negozio, dove venivano raccolti i pupazzi, è stato multato di 5mila euro. I pupazzi non avevano un'etichettatura nel rispetto delle regole di tracciabilità che ne consentono la vendita in Italia: riportavano infatti solo la dicitura "made in China" senza le avvertenze per l'uso, il nome dell'importatore e del produttore. Ivenivano venduti a 1-2 euro ciascuno a seconda delle dimensioni e venivano accatastati in delle scatole poste a terra, in evidenza ea disposizione dei clienti.





Huggy Wuggy è anche oggetto di una raccomandazione da parte della polizia postale e, per questo, i controlli degli agenti hanno affrontato questo prodotto. Il personaggio è basato sul videogioco Poppy Playtime, consigliato solo a bambini di età superiore ai 12 anni perché i contenuti potrebbero non essere appropriati per i più piccoli se non sotto la supervisione di adulti. I suoi denti aguzzi e il contesto del gioco, infatti, lo rendono un personaggio minaccioso e potenzialmente ansioso.

