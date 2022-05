Kingston Fury Renegade PS5 Recensione

Videogiochi su PS5 a tutta velocità





Oggi vi parlo dell'SSD Kingston FURY Renegade M.2 Gen 4x4. Renegade è prodotto dalla divisione gaming di Kingstonin ed è in grado di raggiungere velocità fino a 7.300 MB/s. Questo SSD è stato studiato appositamente per chi cerca prestazioni al top a prescindere dalla piattaforma usata (PC o Console). Non a caso, è compatibile con la console di nuova generazione Sony Playstation 5. Le sue piccole dimensioni e l'ottimo dissipatore lo fanno funzionare bene su tutti i sistemi desktop, compatti e laptop. I tempi di caricamento di giochi, applicazioni, programmi e streaming sono fulminei. Queste prestazioni sono possibili perché il Kingston FURY Renegade è un SSD dalla costruzione sopraffina al vertice della categoria di memorie top di gamma. Grazie a Kingston ho avuto la possibilità di provare il taglio da 2 Tera su una PS5. Ecco cosa ne penso.

Ilè un SSD PCIe Gen 4 M.2 che funziona alla grande su tutti i PC e sulle Console che lo supportano. Sotto un design semplice e pulito si nascondono prestazioni al top. E' fornito di un dissipatore di calore integrato in alluminio grafene che ne garantisce ottime prestazioni in qualsiasi situazione. Il Fury Renegade utilizza lae può arrivare a una velocità di lettura. La velocità di scrittura massima aumenta con le dimensioni dell'SSD, parte da 3900 MB/s e raggiunge un picco di 7000 MB/s sui modelli da 2 TB e 4 TB. Per le operazioni casuali invece si ha una valutazione di 450,000 IOPS in lettura e 900,000 IOPS in scrittura. Il Kingston Fury Renegade si è dimostrato uno dei modelli Gen 4.0 più veloci sul mercato. È anche compatibile con le versioni3.

Kingston Fury Renegade Prestazioni



Nei test su PS5 il Fury Renegade ha raggiunto temperature che variano dai circa 62 ai 67 gradi; 3 gradi sotto la sua massima temperatura di operatività. Molti giocatori trasferiscono i titoli da altri SSD all'unità Gen 4 per via delle sue eccellenti prestazioni. Per verificare questo ho provato a trasferire GTA V, dal peso di 87GB, dall'SSD interno della PS5 al Fury Renegade. Il trasferimento è avvenuto in appena 58 secondi, veramente veloce. Altra prestazione al top è data anche dai tempi di caricamento dei giochi. Infatti, se Spider Man Miles Morales da PS5 carica in circa 21 secondi, dal Fury Renegade ne impiega 19. E anche GTA V, da PS5 carica in 30 secondi, mentre dal Fury Renegade 28 secondi. Dei risultati veramente ottimi. Per quanto riguarda la durata il Kingston Fury Renegade si difende bene. Il modello in test da 2 Tera può vantare circa 2 PBW (peta byte scritti). Inoltre, tutti i modelli da 500 GB, 1, 2 e 4 Tera sono coperti da una garanzia di 5 anni. Quindi, il Kingston Fury Renegade è perfetto per PS5.



La gamma Fury Renegade offre quattro tagli di memoria da. L'unità da 500 GB costa circa € 130, quella da 1 Tera € 190,mentre quella da ben 4 Tera arriva a circa. Anche se in giro si trovano SSD più econimici, considerando le prestazioni e il livello costruttivo del, i prezzi non sono affatto male. Naturalmente, il grosso degli utenti comprerà le unità da 500GB e da 1 Tera per via dell'ottimo rapporto qualità prezzo. Tuttavia, il taglio da 2 Tera, anche se costa 300 euro, ha un suo perché; è molto capiente, è, reattivo e non riscalda troppo. Vale tutti i soldi che costa.

Conclusioni



L'SSD Kingston Fury Renegade nel complesso è un ottimo SSD. Ben costruito, piccolo e dalle alte prestazioni. Fury Renegade è stato studiato per fornire una velocità eccezionale, ridurre al minimo i tempi di caricamento di App, giochi, programmi e offrire una grande capacità di archiviazione. Grazie al dissipatore di calore integrato risulta essere uno dei migliori SSD per PS5 sul mercato. I tagli da 500 GB e 1 Tera di sicuro sono più allettanti per via dell'ottimo rapporto qualità prezzo. Siccome lo spazio non basta mai, il consiglio è quello di aspettare che il taglio da 2 Tera scenda un pò di prezzo. Infine, l'SSD Kingston Fury Renegade è consigliato a chi vuole il massimo dal proprio PC o dalla propria Console!



Voto 9/10



