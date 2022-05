XGIMI Elfin - un milione di dispositivi venduti

XGIMI Elfin raggiunge il traguardo del milione di dispositivi venduti

Per celebrare questo importante risultato, dal 9 al 15 maggio 2022 XGIMI Elfin è disponibile ad un prezzo scontato presso i principali rivenditori.

XGIMI, azienda riconosciuta a livello mondiale per proiettori e Laser TV di design e alta qualità, celebra questo mese il raggiungimento di un importante traguardo: 1 milione di XGIMI Elfin venduti. Progettato per rendere ogni piccolo momento più grande, questo proiettore ha fatto propria la caratteristica “all-in-one” che contraddistingue da sempre i prodotti XGIMI. Con un setup e un’usabilità semplificati, un’eccellente risoluzione e un audio di livello cinematografico per un intrattenimento infinito, Elfin supera i limiti dei proiettori tradizionali, proponendo un dispositivo dal design compatto e molto interessante.



Raggiungere la pietra miliare di un milione di XGIMI Elfin è un risultato significativo e per ringraziare tutti i consumatori che, giorno dopo giorno, scelgono la qualità prodotti dell’azienda cinese è disponibile dal 9 al 15 maggio 2022 un prezzo promozionale su XGIMI Elfin presso i principali rivenditori – Euronics, Unieuro, Mediaworld, Graphiland, FCF Forniture Cine Foto, R-store, Med Computer e Ollostore.

Il design elegante di Elfin lo rende l’alleato ideale per tutti gli utenti alle prime armi che vogliono portare un tocco di stile nel salotto di casa. Elfin proietta una qualità di immagine FHD con dettagli nitidi su uno schermo da 200”, trasformando qualsiasi stanza in un vero e proprio cinema. Completano la dotazione una luminosità di 800 ANSI lumen2 e gli altoparlanti professionali Harman Kardon 3W per un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre, Android TV integrato consente l’accesso a oltre 5.000 applicazioni, come Prime Video, Disney+, HBO Max e Hulu.

Grazie alla tecnologia leader nel settore Intelligent Screen Adaption (ISA), Elfin rende milioni di piccoli momenti più grandi, in modo semplice e veloce. Dotato di funzioni automatizzate, come la messa a fuoco, l'allineamento dello schermo e la correzione trapezoidale, questo proiettore assicura automaticamente che il display sia rettangolare e cristallino.

"Siamo molto contenti che Elfin sia così ben accolto dai nostri utenti. Nel suo sviluppo, abbiamo considerato le esigenze dei clienti, in particolare la connessione e il design. L'obiettivo era quello di proiettare tutto ciò che ami, ovunque tu sia - così Elfin può rendere ogni momento della tua vita ancora più grande", afferma Tex Yang, VP della Global Business Unit XGIMI.

XGIMI Elfin e il suo design hanno già vinto innumerevoli premi, tra cui il Red Dot Design Award, l'iF Design Award e il premio VGP - noto anche come l'Oscar dell'industria audio giapponese.

