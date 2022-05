Previsioni Meteo : l'estate arriva anticipo con temperature fino a 30 gradi

L'presto. Secondo gli esperti, infatti, è in arrivo in Italia un anticiclone che si estenderà su tutta l'Europa, prima al centro e poi al sud, portando tempo stabile, bello eal di sopra dei livelli stagionali. Ci spiegano infatti gli esperti di, già martedì i valori massimi hanno raggiuntoin Val Padana, Toscana, Umbria, Lazio e in alcune zone della Puglia con punte

Ora le cose andranno solo meglio in questi giorni. Soprattutto nel centro e nord Italia. L'alta pressione è accompagnata anche da una massa d'aria calda: le temperature infatti stanno già registrando valori superiori alle medie stagionali, durante la settimana toccheremo punte tipicamente estive, arrivando anche a trenta gradi. Ciò andrà avanti fino al prossimo fine settimana, quando l'indebolimento dell'anticiclone lascerà spazio a nuove instabilità. Ma nel frattempo, questa sarà una settimana di sole e caldo.

Ma vediamo nel dettaglio le Previsioni Meteo per domani giovedì 12 maggio e venerdì 13 maggio. Cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi, con foschia nel cielo di passaggio a nord. Nelle ore più calde si formeranno delle nuvole sulle colline siciliane e calabresi. temperature stazionarie o in lieve aumento, superiori alle medie stagionali e tipiche del mese di giugno; a basse quote massime per lo più comprese tra 24 e 28 gradi.

Venerdì sarà una giornata di sole su tutta Italia, isole comprese. Le temperature in ulteriore lieve aumento, non sono infatti escluse temperature anche superiori ai 30 gradi centigradi nella Pianura Padana. Valori intorno ai 28 gradi o anche localmente prossimi ai 30 gradi al Centro e in Umbria, leggermente meno sull'Adriatico. Caldo anche in Puglia sul Tavoliere. Sempre in media Sicilia e Calabria.

