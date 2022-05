Eiyuden Chronicle: Rising,è disponibile da oggi per PC e console

Eiyuden Chronicle: Rising, l’attesissimo prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, è disponibile da oggi per PC e console





505 Games,Rabbit & Bear Studios (diretto da Yoshitaka Murayama, creatore diSuikoden), e NatsumeAtari sono lieti di annunciare la disponibilità diEiyuden Chronicle: Rising,il frenetico gioco di ruolo d'azione 2.5D che funge da prequel/companion game di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, in uscita nel 2023. Immergiti oggi in un nuovo mondo ricco di avventure per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic e GOG). Eiyuden Chronicle: Rising è disponibile da oggi anche tramite il Game Pass Xbox e PC.



Un tempo prospera città nel continente di Allraan, New Neveah è in stato di abbandono a causa di un devastante terremoto. Non tutto è perduto tuttavia, il terremoto ha rivelato antiche rovine runiche nelle profondità sotterranee. Mentre i cittadini ricostruiscono, avventurieri da tutto il mondo arrivano per depredare le ricchezze delle rovine, inclusi potenti artefatti chiamati lenti runiche. Qui, tre futuri eroi intraprendono un viaggio con implicazioni di vasta portata per l'universo di Eiyuden Chronicle.



CJ, una cacciatrice di tesori spensierata e sicura di sé, spera di adempiere al suo rito di passaggio portando a casa un bottino degno del suo cognome. Isha, una potente incantatrice e figlia del sindaco scomparso di New Neveah intende tassare i predoni per ottenere i fondi per ricostruire la città. Il mercenario uomobestia Garoo afferma di essere a New Neveah solo per soldi, ma il suo cuore è segretamente grande quanto la sua micidiale spada.

Padroneggia lo stile di combattimento distinto di ogni personaggio: salta agilmente come CJ, teletrasportati e scatena la magia del ghiaccio come Isha e devia gli attacchi dei proiettili con Garoo prima di contrattaccare con enormi colpi di spada, affronta enormi boss e abbattili con combo Link Attacks.

Esplora foreste infestate da bestie, rovine mistiche, cime montuose avvolte dal gelo e altri luoghi sbalorditivi. Lo splendido stile artistico di Rising combina ambienti 3D e nemici dipinti a mano per trasmettere un incredibile senso di profondità. Una bellissima colonna sonora vi accompagnerà in questa appassionante avventura.

Aiuta gli abitanti di New Neveah raccogliendo materiali negli ambienti sotterranei. Sblocca nuove armi, armature, accessori e altro ancora e ricostruisci i negozi in città. Ottieni ulteriori premi che verranno trasferiti su Hundred Heroes tra cui oggetti cosmetici, equipaggiamenti preziosi e beni commerciali. Svela le complessità di una trama carica di cospirazione destinata a continuare nel 2023 con gli eventi del videogiocoHundred Heroes che sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (via Steam, GOG, Epic Games Store) e Nintendo Switch.



Eiyuden Chronicle: Rising è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, GOG ed Epic Games Storea €14.99.Rising è disponibile oggi anche per I possessori del Pass Xbox e PC. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale diEiyuden Chronicle

